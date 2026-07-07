हाई कोलेस्ट्रॉल बनाम हाई ब्लड प्रेशर: जानिए इन दोनों के लक्षण, कारण और जोखिम

जोखिम

दोनों समस्याओं के जोखिम

इन दोनों समस्याओं से दिल की बीमारी, मस्तिष्काघात और गुर्दे की खराबी का खतरा बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से धमनियों में चर्बी जमा हो सकती है, जिससे खून का बहाव बाधित होता है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है। हाई ब्लड प्रेशर से दिल की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे दिल का दौरा या अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इन खतरों को ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं का समय पर इलाज करवाना बहुत जरूरी है।