हाई कोलेस्ट्रॉल बनाम हाई ब्लड प्रेशर: जानिए इन दोनों के लक्षण, कारण और जोखिम
क्या है खबर?
हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर, दोनों ही हृदय से जुड़ी समस्याएं हैं, जो शरीर की रक्त नलिकाओं पर दबाव डालती हैं। हालांकि, ये दोनों अलग-अलग समस्याएं हैं और इनके बारे में कई भ्रांतियां भी प्रचलित हैं। इस लेख में हम आपको इन दोनों के बीच के अंतर, लक्षण, कारण और इनसे जुड़े जोखिमों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप सही जानकारी के आधार पर इनसे निपट सकें।
हाई कोलेस्ट्रॉल
हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है?
हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी स्थिति है, जिसमें खून में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। इससे धमनियों में चर्बी जमने लगती है, जो खून के बहाव को रोकती है। इसके परिणामस्वरूप दिल की बीमारी, मस्तिष्काघात और अन्य गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है। अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है।
हाई ब्लड प्रेशर
हाई ब्लड प्रेशर क्या है?
हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है, जिसमें रक्त नलिकाओं पर अधिक दबाव पड़ता है। इससे दिल की बीमारी, मस्तिष्काघात और गुर्दे की खराबी का खतरा बढ़ जाता है। यह एक चुपचाप बढ़ने वाली बीमारी है यानी इसके लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं और अक्सर मरीज को इसका पता भी नहीं चलता। इसे नियंत्रित करने के लिए नियमित जांच और सही आहार का पालन करना जरूरी है।
लक्षण
हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण
हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण आमतौर पर साफ नहीं होते, लेकिन कुछ संकेत मिल सकते हैं जैसे कि थकान, सांस लेने में कठिनाई या सीने में दर्द, वहीं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण भी सामान्य होते हैं, जैसे सिरदर्द, चक्कर आना या धड़कन तेज होना। इन दोनों स्थितियों का पता लगाने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी है ताकि समय रहते उचित उपचार मिल सके और गंभीर समस्याओं से बचा जा सके।
कारण
दोनों समस्याओं के कारण
हाई कोलेस्ट्रॉल के मुख्य कारणों में असंतुलित आहार, शारीरिक सक्रियता की कमी, धूम्रपान और परिवार से जुड़ी आनुवंशिकता शामिल हैं, वहीं हाई ब्लड प्रेशर के कारणों में ज्यादा नमक का सेवन, मोटापा, तनाव और अनियमित जीवनशैली शामिल हैं। इन कारणों को समझकर इनसे बचाव के लिए सही कदम उठाए जा सकते हैं। सही जानकारी और सावधानी बरतने से इन समस्याओं से सुरक्षित रहा जा सकता है और दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है।
जोखिम
दोनों समस्याओं के जोखिम
इन दोनों समस्याओं से दिल की बीमारी, मस्तिष्काघात और गुर्दे की खराबी का खतरा बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से धमनियों में चर्बी जमा हो सकती है, जिससे खून का बहाव बाधित होता है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है। हाई ब्लड प्रेशर से दिल की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे दिल का दौरा या अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इन खतरों को ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं का समय पर इलाज करवाना बहुत जरूरी है।