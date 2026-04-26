हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, हो सकता है नुकसान

हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। यह स्थिति दिल की नसों पर अधिक दबाव पड़ने पर उत्पन्न होती है। इसके कारण कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपनी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए। कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को किन खाने की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए।

#1 नमक नमक का ज्यादा सेवन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ज्यादा नमक खाने से रक्तचाप बढ़ सकता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपने खाने में नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए और पैकेज वाले खाने से दूर रहना चाहिए, जिसमें ज्यादा नमक होता है। इसके बजाय वे अपनी डाइट में ताजे मसालों का उपयोग कर सकते हैं।

#2 पैकेज वाला खाना पैकेज वाले खाने में नमक और हानिकारक चर्बी की मात्रा अधिक होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इनमें बंद पैकेट वाले नाश्ते, बिस्किट, चिप्स और सॉस आदि शामिल हैं। इन खाने की चीजों का सेवन करने से रक्तचाप बढ़ता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए, बेहतर होगा कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इन खाने की चीजों से दूर रहें और ताजे फल-सब्जियों का सेवन करें।

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#3 ज्यादा कैफीन वाले पेय चाय, कॉफी या ताकत बढ़ाने वाले ज्यादा कैफीन युक्त पेय भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कैफीन शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। इसलिए, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को कम कैफीन वाली चाय या कॉफी पीनी चाहिए और ताकत बढ़ाने वाले पेय से दूरी बनानी चाहिए। इसके बजाय वे हर्बल चाय या नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

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#4 अधिक मीठे खाद्य पदार्थ ज्यादा मीठे खाद्य पदार्थ, जैसे कि केक, पेस्ट्री और मिठाईयां आदि भी हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्तर बढ़ाती है और रक्तचाप को अस्थिर कर सकती है। इसके अलावा ये खाने की चीजें मोटापे का कारण भी बन सकती हैं और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकती हैं। इसलिए, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इनसे दूरी बनानी चाहिए।