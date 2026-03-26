उच्च रक्तचाप के रोगी कितनी बार करवाएं ब्लड प्रेशर की जांच? जानिए

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है, जिसमें रक्त वाहिकाओं पर रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अगर समय रहते इसकी पहचान नहीं की जाती तो इससे दिल की बीमारी, लकवा, किडनी की समस्या और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए उच्च रक्तचाप वाले लोगों को अपने रक्तचाप की नियमित जांच करानी चाहिए। आइए जानते हैं कि उच्च रक्तचाप के रोगी कितनी बार रक्तचाप की जांच करवाएं।

#1 घर पर रक्तचाप की जांच कैसे करें? घर पर रक्तचाप की जांच करने के लिए आपको एक डिजिटल रक्तचाप मापक मशीन की जरूरत होगी। इसे अपने हाथ पर बांधकर मशीन को चालू करें और यह आपको तुरंत आपका रक्तचाप दिखाएगी। इस प्रक्रिया को सुबह और शाम दोनों समय दोहराएं। इससे आपको अपने रक्तचाप के स्तर का सही अंदाजा होगा। इसके अलावा किसी भी बदलाव को नोट करें और अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वे सही सलाह दे सकें।

#2 कितनी बार करवाएं जांच? उच्च रक्तचाप वाले लोगों को महीने में कम से कम दो बार अपनी रक्तचाप की जांच करवानी चाहिए। इसका मतलब है कि हर दो सप्ताह में एक बार। इससे आपको अपने रक्तचाप के स्तर का सही अंदाजा होगा और अगर कोई बदलाव हो रहा हो तो उसे समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर को भी नियमित रूप से अपने रक्तचाप के स्तर के बारे में बताएं ताकि वे सही सलाह दे सकें।

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#3 डॉक्टर से कब मिलें? अगर आपको अपने रक्तचाप में अचानक बदलाव महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपके रक्तचाप का स्तर लगातार अधिक या कम रह रहा हो तो भी डॉक्टर से मिलना जरूरी है। डॉक्टर आपकी स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और जरूरी उपचार या सलाह दे सकते हैं। नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह से आप उच्च रक्तचाप की समस्या को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं।

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