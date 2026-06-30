सेहतमंद खाद्य पदार्थों में छिपी हो सकती है शक्कर, इन पर न करें आंख मूंदकर भरोसा

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सलाद ड्रेसिंग

सलाद को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है और इस पर ड्रेसिंग का इस्तेमाल कर लोग इसे और भी स्वादिष्ट बना देते हैं। हालांकि, अगर आप इस ड्रेसिंग को घर पर नहीं बनाते हैं और बाजार से खरीदकर लाते हैं तो इसमें शक्कर की मात्रा अधिक हो सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप घर पर ही सलाद ड्रेसिंग बनाएं। इससे न केवल आपकी सेहत बनी रहेगी, बल्कि आप स्वाद का भी आनंद ले सकेंगे।