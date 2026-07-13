अनजाने में जीवन के तनाव को बढ़ा सकती हैं ये 5 आदतें, बदलने की करें कोशिश

नींद की कमी भी एक बड़ा तनाव का स्रोत हो सकती है। अगर आप पूरी तरह से आराम नहीं कर पा रहे हैं तो यह आपके मूड और ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकता है।

नियमित रूप से 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, ताकि आपका शरीर और मन तरोताजा रह सके। इसके अलावा सोने से पहले मोबाइल फोन या कंप्यूटर का उपयोग न करें और एक शांत माहौल बनाएं, जिससे आप आसानी से सो सकें।