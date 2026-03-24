घर में आसानी से उगाई जा सकती हैं ये जड़ी-बूटियां, जानिए इनके बारे में
क्या है खबर?
जड़ी-बूटियां हमारे खाने का अहम हिस्सा होती हैं। ये न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। अगर आप जड़ी-बूटियां उगाने में रुचि रखते हैं तो यह लेख आपके लिए है। हम यहां कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से उगा सकते हैं। इन जड़ी-बूटियों की खेती के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#1
धनिया
धनिया एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसे आप अपने रसोईघर में ही उगा सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ बीज लेना होगा और उन्हें मिट्टी में बोना होगा। धनिया की पत्तियां खाने में ताजगी लाती हैं और सलाद या चटनी में इस्तेमाल होती हैं। इसे उगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जल्दी बढ़ता है और नियमित पानी देने पर कुछ ही हफ्तों में तैयार हो जाता है।
#2
पुदीना
पुदीना एक खुशबूदार जड़ी-बूटी है, जो चाय या ठंडे पेय में इस्तेमाल होती है। इसे उगाना बेहद आसान है। आपको बस पुदीने की कुछ टहनियां लेनी होंगी और उन्हें थोड़ी मिट्टी में दबा देना होगा। नियमित पानी देने पर पुदीना जल्दी बढ़ता है और हर मौसम में ताजा रहता है। पुदीना का उपयोग कई स्वास्थ्य लाभों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि यह पाचन को सुधारता है और ताजगी प्रदान करता है।
#3
करी पत्ता
करी पत्ता दक्षिण भारतीय खाने में अहम भूमिका निभाता है। इसे उगाना भी आसान है क्योंकि यह कम पानी मांगता है और सूरज की रोशनी में अच्छी तरह बढ़ता है। करी पत्ते का पौधा आपके बगीचे को हरा-भरा बनाता है और इसकी पत्तियां कई औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। इन्हें नियमित रूप से काटकर नए पत्ते उगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे पौधा हमेशा ताजा और स्वस्थ रहता है।
#4
तुलसी
तुलसी भारतीय संस्कृति में धार्मिक महत्व रखती है साथ ही यह औषधीय गुणों से भरपूर भी होती है। इसे उगाना बहुत आसान है क्योंकि यह किसी भी मिट्टी में बढ़ सकती है। नियमित रूप से पानी देने पर तुलसी का पौधा स्वस्थ रहता है। तुलसी का उपयोग कई औषधीय गुणों के लिए किया जाता है, जैसे कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और शरीर को साफ करती है। इसे रोजाना पूजा या आस्था स्थल पर रखा जाता है।