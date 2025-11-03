उच्च यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हैं ये हर्बल चाय

यूरिक एसिड एक अपशिष्ट पदार्थ है, जो शरीर में कुछ तत्वों के टूटने से बनता है। खून में इसके अधिक मात्रा में होने से गठिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में कुछ हर्बल चाय मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी हर्बल चाय की रेसिपी बताते हैं, जिनका सेवन उच्च यूरिक एसिड के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

#1 हल्दी की चाय हल्दी की चाय में एक खास तत्व होता है, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए एक कप पानी में एक चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर उबालें, फिर इसमें थोड़ा दूध और शहद मिलाएं। यह चाय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें ऐसे तत्व भी होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके नियमित सेवन से गठिया के दौरे भी कम हो सकते हैं।

#2 अदरक की चाय अदरक की चाय में ऐसे गुण होते हैं, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में सहायक हो सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक कप पानी में कुछ टुकड़े अदरक के डालकर उबालें, फिर इसमें थोड़ा नींबू का रस और शहद मिलाकर पिएं। अदरक में मौजूद तत्व सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से गठिया के दौरे भी कम हो सकते हैं।

#3 सौंफ की चाय सौंफ की चाय में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारने और यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए एक कप पानी में कुछ सौंफ के बीज डालकर उबालें, फिर इसमें थोड़ा दूध और शहद मिलाकर पिएं। सौंफ में मौजूद गुण पेट की गैस और ऐंठन को कम करते हैं। साथ ही यह चाय मीठी होने के कारण स्वादिष्ट भी है।