सर्दी को दूर करने के लिए आजमाएं ये 5 आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम

सर्दी एक आम समस्या है, लेकिन यह बहुत असुविधाजनक हो सकती है। यह नाक बंद करना, गले में खराश, खांसी और शरीर में दर्द जैसी कई समस्याओं का कारण बनती है। आयुर्वेदिक उपायों का उपयोग करके आप सर्दी से जल्दी राहत पा सकते हैं। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इन्हें अपनाकर आप सर्दी के लक्षणों को कम कर सकते हैं।

#1 अदरक और शहद का मिश्रण है फायदेमंद अदरक और शहद का मिश्रण सर्दी के लिए एक असरदार उपाय है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जबकि शहद गले को आराम देता है। एक कप गर्म पानी में थोड़ा कदूकस किया हुआ अदरक डालें और 10 मिनट तक छोड़ दें, फिर इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं। यह मिश्रण आपकी शरीर की सुरक्षा को बढ़ाता है और सर्दी के लक्षणों को कम करने में मदद करता है।

#2 तुलसी की पत्तियां भी हैं लाभकारी तुलसी की पत्तियां शरीर को साफ करने में मदद करती हैं। तुलसी की पत्तियों का काढ़ा पीने से नाक बंद होने की समस्या दूर होती है और गले की खराश कम होती है। एक पैन में पानी उबाल लें, उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डालें और इसे 5-10 मिनट तक पकाएं। अब इसमें थोड़ा शहद मिलाकर गर्मागर्म पिएं। यह मिश्रण आपकी शरीर की सुरक्षा को मजबूत करता है और सर्दी के लक्षणों को कम करता है।

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#3 लहसुन का करें सेवन लहसुन में बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने वाले गुण होते हैं, जो संक्रमण को दूर करने में सहायक होते हैं। रोजाना एक कच्चा लहसुन का टुकड़ा चबाने से या खाने में शामिल करने से आपकी शरीर की सुरक्षा मजबूत होती है और सर्दी जल्दी दूर होती है। अगर आपको कच्चा लहसुन खाना मुश्किल हो तो इसे थोड़े से शुद्ध घी में भूनकर खा सकते हैं। इससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा और यह पचाने में भी आसान होगा।

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#4 नमक वाले गर्म पानी से गरारे करें नमक वाले गर्म पानी से गरारे करने से गले की सूजन कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर गरारे करें। यह प्रक्रिया दिन में दो बार करने से जल्दी राहत मिलती है और शरीर की सुरक्षा भी मजबूत होती है। इसके अलावा नमक वाले गरारे से गले की सफाई भी होती है और बैक्टीरिया खत्म होते हैं।