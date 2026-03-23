बदलते मौसम में इन 5 हर्बल पेय का सेवन करें, रहेंगे स्वस्थ

बदलते मौसम में तापमान के उतार-चढ़ाव से शरीर को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ हर्बल पेय शामिल कर सकते हैं। आइए पांच ऐसे हर्बल पेय के बारे में जानते हैं, जिनका सेवन बदलते मौसम के दौरान फायदेमंद हो सकता है।

#1 तुलसी की चाय तुलसी की चाय में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह चाय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकती है। लाभ के लिए एक कप पानी में तुलसी की कुछ पत्तियां डालकर उबालें, फिर इसमें एक चम्मच चायपत्ती डालें। चाय का रंग बदलने पर इसमें शहद मिलाएं, और गर्मागर्म पिएं।

#2 ग्रीन टी ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक कप पानी को हल्का गर्म करें, फिर इसमें एक चम्मच ग्रीन टी मिलाकर इसे 5-10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इस मिश्रण को छानकर एक कप में डालें और इसमें शहद मिलाकर पिएं।

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#3 हल्दी वाला दूध हल्दी वाला दूध को गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है, जिसका सेवन सूजन कम करने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए एक कप दूध में आधी चम्मच हल्दी मिलाएं और इसे मध्यम आंच पर पकाएं। अब इस मिश्रण को एक कप में डालकर गर्मागर्म पिएं।

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#4 अदरक वाली चाय अदरक वाली चाय में ऐसे गुण होते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक कप पानी में थोड़ी सी कदूकस की हुई अदरक डालें, फिर इसमें एक चम्मच चायपत्ती डालकर इसे 5-10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद चाय को छानकर गर्मागर्म पिएं।