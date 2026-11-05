HEPA बनाम एक्टिवेटेड कार्बन एयर प्यूरीफायर

HEPA बनाम एक्टिवेटेड कार्बन एयर प्यूरीफायर: कौन-सा विकल्प बेहतर है?

लेखन अंजली 01:01 pm Nov 05, 202601:01 pm

क्या है खबर?

हवा को साफ करने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग किया जाता है, लेकिन सही विकल्प का चयन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर (HEPA) और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर में से कौन-सा बेहतर है, यह जानना जरूरी है। HEPA फिल्टर छोटे कणों को हटाने में माहिर होते हैं, जबकि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर गंध और हानिकारक गैसों को दूर करते हैं। इस लेख में हम दोनों के फायदे और नुकसान जानेंगे।