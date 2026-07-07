भारी बारिश के कारण घर में भर गया है पानी? तुरंत उठाएं ये 5 कदम
क्या है खबर?
मानसून के दौरान भारी बारिश से जल भराव की समस्या होती है। यह समस्या खासकर उन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है, जहां पानी निकालने की व्यवस्था कमजोर होती है। जल भराव के कारण घर के फर्श, दीवारों और फर्नीचर को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर जल भराव से होने वाले नुकसान कम किए जा सकते हैं।
#1
पानी निकालने की व्यवस्था का रखें ध्यान
पानी निकालने की व्यवस्था का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से नालियों की सफाई करें, ताकि पानी आसानी से बह कर बाहर निकल सके। अगर किसी कारण से नाली बंद हो जाए तो उसे तुरंत साफ कराएं। इसके अलावा घर के चारों ओर पानी के बहाव के लिए छोटे गड्ढे खुदवा सकते हैं, ताकि बारिश का पानी उनमें ही जाए। इनसे पानी को जमीन में सोखने में मदद मिल सकती है।
#2
दरवाजों और खिड़कियों को करें सील
दरवाजों और खिड़कियों के किनारों पर सील लगाने से पानी अंदर नहीं आ पाता है। इसके लिए आपको धातु की पट्टियां, रबर की पट्टियां या सिलिकॉन सील का इस्तेमाल करना चाहिए। इनसे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद रहेंगी और पानी अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा इनसे हवा भी बाहर ही रहेगी। ऐसा करने पर आपके घर के अंदर पानी भरने की समस्या हल हो जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
#3
फर्श की सतह को करें मजबूत
फर्श की सतह को मजबूत बनाने के लिए उस पर एक अच्छी गुणवत्ता वाला पानी से बचाव करने वाला पेंट लगाएं। इससे पानी फर्श पर टिकेगा नहीं और आसानी से बह जाएगा। इसके लिए बाजार में कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि पानी से बचाव करने वाले पेंट और सीलेंट्स। इसके अलावा आप फर्श पर पानी सोखने वाले मैट भी बिछा सकते हैं, जो पानी को जल्दी सोख लेंगे और फर्श को गीला होने से बचाएंगे।
#4
फर्नीचर को रखें दीवार से दूर
अगर आपके घर के फर्नीचर दीवार से सटे हुए हैं तो उन्हें थोड़ी दूरी पर रखें। इससे पानी दीवार से टकराकर फर्नीचर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा आप फर्नीचर के नीचे पानी से बचाव करने वाले पैड भी लगा सकते हैं, जो पानी को सोख लेंगे और फर्नीचर को सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा आप फर्नीचर को ढकने के लिए पानी से बचाव करने वाले कवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उन्हें बारिश और नमी से बचाएंगे।
#5
दीवारों को करें पानी से सुरक्षित
घर की दीवारों को पानी से बचाने के लिए उन पर पानी से बचाव करने वाला पेंट या सीलेंट लगाएं। इससे दीवारें नमी से बचेंगी और फफूंद लगने की संभावना कम होगी। इसके लिए बाजार में कई प्रकार के पानी से बचाव करने वाले पेंट्स और सीलेंट्स उपलब्ध होते हैं, जिन्हें आप अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप मानसून के दौरान जल भराव से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं।