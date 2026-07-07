बारिश के पानी को घर में भरने से रोकना

भारी बारिश के कारण घर में भर गया है पानी? तुरंत उठाएं ये 5 कदम

लेखन सयाली 03:13 pm Jul 07, 202603:13 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान भारी बारिश से जल भराव की समस्या होती है। यह समस्या खासकर उन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है, जहां पानी निकालने की व्यवस्था कमजोर होती है। जल भराव के कारण घर के फर्श, दीवारों और फर्नीचर को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर जल भराव से होने वाले नुकसान कम किए जा सकते हैं।