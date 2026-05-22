हीटवेव से सुरक्षित रहने के लिए न करें ये 5 काम, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बुरा असर

हीटवेव एक प्राकृतिक घटना है, जो बहुत ज्यादा गर्मी के कारण होती है। यह घटना खासकर गर्मियों में अधिक देखी जाती है। हीटवेव के दौरान तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला जाता है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी रोजमर्रा की आदतों के बारे में बताएंगे, जिनसे हीटवेव के दौरान बचना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ भी रहें।

#1 गर्मियों में ज्यादा व्यायाम करना आमतौर पर व्यायाम करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन हीटवेव के दौरान इसे टालना बेहतर है। ज्यादा तापमान पर व्यायाम करने से शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे गर्मी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस दौरान हल्की गतिविधियां जैसे योग या स्ट्रेचिंग करें और सुबह या शाम के समय ही बाहर निकलें जब तापमान कम हो।

#2 बहुत मीठे पेय का सेवन करना गर्मी के मौसम में अक्सर लोग ठंडे पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या जूस पीना पसंद करते हैं, जिनमें शक्कर की मात्रा अधिक होती है। हालांकि, इन पेय में मौजूद शक्कर आपके शरीर को पानी की कमी का शिकार बना सकती है और इससे सिरदर्द, थकान और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप पानी, नारियल पानी या नींबू पानी का सेवन करें, जो न केवल ताजगी देगा बल्कि आपके शरीर को हाइड्रेट भी रखेगा।

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#3 खुली जगह पर लंबे समय तक रहना अगर आप हीटवेव के दौरान खुली जगह पर लंबे समय तक रहते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, खासकर दोपहर के समय जब सूरज की किरणें सबसे तेज होती हैं। अगर कोई जरूरी काम हो तो उसे सुबह जल्दी या शाम के समय करें। इसके अलावा घर के दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखें ताकि बाहर की गर्म हवा घर में न घुसे और एसी को भी ज्यादा देर तक चालू न रखें।

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#4 गर्म खाना खाना गर्मियों में भूख कम लगती है और लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं। ऐसे में लोग गर्म खाना खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। गर्म खाना खाने से शरीर का तापमान बढ़ता है और इससे आपको गर्मी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप ठंडा खाना जैसे सलाद आदि खाएं। इसके अलावा गर्मियों में कच्ची सब्जियां और फल भी ज्यादा खाएं ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे।