हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन? इन लक्षणों से करें पहचान
क्या है खबर?
गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इन दोनों स्थितियों के लक्षण एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, जिससे लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे में इनका सही समय पर पहचानना और उनका उपचार करना बेहद जरूरी है। आइए इन दोनों स्थितियों के लक्षणों के बारे में जानते हैं ताकि आप इन दोनों समस्याओं को लेकर भ्रमित न हो।
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शरीर का तापमान बढ़ना है हीट स्ट्रोक का मुख्य संकेत
हीट स्ट्रोक के दौरान व्यक्ति का शरीर बहुत गर्म हो जाता है, जिससे उसका तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट या उससे अधिक हो सकता है। इसके अलावा त्वचा लाल और सूखी हो सकती है। व्यक्ति को सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, धुंधलापन, भ्रम, असंगठित व्यवहार, बेहोशी और दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
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शरीर का तापमान कम होना डिहाइड्रेशन का लक्षण
डिहाइड्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति का शरीर तापमान सामान्य या उससे कम हो सकता है। इसके कारण शरीर में सूखापन, थकान, सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी, भ्रम और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर ये लक्षण 24 घंटे के भीतर ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
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हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से होने वाली समस्याएं
डिहाइड्रेशन से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे थकान, सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी, भ्रम और बेहोशी हो सकती है, वहीं, हीट स्ट्रोक के कारण व्यक्ति को अत्यधिक गर्मी, सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, धुंधलापन और तेज दिल की धड़कन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जब भी आपको ये लक्षण दिखें तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं।
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हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के कारण
हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का मुख्य कारण अत्यधिक गर्मी है। हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर बहुत गर्म हो जाता है और उसे ठंडा करने की क्षमता खो देता है। दूसरी ओर, डिहाइड्रेशन तब होता है जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता। गर्म मौसम में शरीर को अधिक पानी की जरूरत होती है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है।
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हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय
इन समस्याओं से बचने के लिए शरीर को पानी से भरपूर रखना सबसे जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय का सेवन करें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और अधिक से अधिक ठंडे पेय का सेवन करें। दिन के सबसे गर्म समय में बाहर जाने से बचें। इस तरह आप इन समस्याओं से बच सकते हैं।