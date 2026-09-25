महिलाओं में हृदय रोग के अलग लक्षण

महिलाओं में हृदय रोग के लक्षण पुरुषों से क्यों होते हैं अलग? जानिए इसके कारण

लेखन सयाली 05:30 pm Sep 25, 202605:30 pm

क्या है खबर?

हृदय रोग महिलाओं और पुरुषों, दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, महिलाओं में हृदय रोग के लक्षण पुरुषों से अलग हो सकते हैं। यह लेख इस बात पर केंद्रित है कि क्यों महिलाओं में हृदय रोग के लक्षण अलग होते हैं और इसे समझना क्यों जरूरी है। महिलाओं में हृदय रोग के लक्षण अक्सर धड़कन तेज होना, सांस लेने में कठिनाई, थकान और चक्कर आना जैसे होते हैं। आइए इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें।