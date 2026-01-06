सर्दियों में सुबह की इन 5 आदतों को अपनाएं, सेहत के लिए हैं फायदेमंद

सर्दियों में ठंड के कारण कई लोग सुबह उठने में आलस्य करते हैं, लेकिन अगर आप सुबह की अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो इससे न सिर्फ ऊर्जा मिलेगी, बल्कि कई तरह के सेहत लाभ भी मिलेंगे। इसके लिए आपको बस सुबह उठकर कुछ मिनट खुद को समय देना होगा। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सुबह की आदतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सर्दियों में अपनाना ज्यादा फायदेमंद है।

#1 गर्म पानी का करें सेवन सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीएं। यह पाचन को बेहतर करने, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने और शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त गर्म पानी का सेवन शरीर में खून के बहाव को बढ़ाने और शरीर को तरोताजा रखने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए एक गिलास पानी में थोड़ा-सा नींबू का रस और शहद मिलाकर पिएं। यह आपको दिनभर तरोताजा महसूस कराएगा।

#2 हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना है जरूरी सुबह उठकर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे मांसपेशियों में लचीलापन आता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इसके अतिरिक्त एक्सरसाइज करने से शरीर के अंगों का संचार बेहतर तरीके से होता है। अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे शरीर के अंदरूनी अंगों पर अच्छा असर पड़ता है। आप सुबह के समय योग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।

Advertisement

#3 गर्म पेय का करें सेवन सुबह उठकर गर्म पेय का सेवन करने से भी सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं। आप चाहें तो गर्म पानी, जड़ी-बूटी वाली चाय या फिर अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं। यह शरीर को तरोताजा रखने, पाचन को दुरुस्त रखने और शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये पेय शरीर को गर्माहट देने में भी मदद कर सकते हैं।

Advertisement

#4 नाश्ता जरूर करें सुबह उठकर नाश्ता करना भी बहुत जरूरी है। नाश्ते में पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करें क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त नाश्ता करने से शरीर की कार्यक्षमता तेज रहती है और इससे वजन नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है।