त्योहारों के दौरान खाने का मन करता है कुछ हल्का-फुल्का? इन 5 पौष्टिक स्नैक्स को आजमाएं

त्योहार आते ही हर जगह तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू फैल जाती है और ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप अपनी खाने-पीने की आदतों का सही तरीके से पालन करें। त्योहारों के दौरान ज्यादा तला-भुना खाने से बचने के लिए आप पोषक तत्वों से भरपूर और कम कैलोरी वाले विकल्पों की ओर रुख करें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स के बारे में बताते हैं।

#1 स्नैक्स के लिए मखाना है एक बेहतरीन विकल्प मखाना एक कम कैलोरी वाला स्नैक है। यह प्रोटीन, फाइबर और शरीर को स्वस्थ रखने वाले तत्वों से भरपूर होता है। मखाने को हल्का भूनकर उसमें स्वादानुसार नमक और थोड़ा-सा काली मिर्च मिलाकर खाएं या फिर इसे कम तेल में भूनकर इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला मिलाएं। आप चाहें तो मखाने की खीर भी बना सकते हैं। इसके लिए दूध में मखाने डालकर धीमी आंच पर पकाएं, फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर इसे परोसें।

#2 कच्चे केले के चिप्स बनाकर खाएं कच्चे केले के चिप्स में फाइबर, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इन्हें घर पर बनाना भी आसान है। इसके लिए सबसे पहले कच्चे केले को पतले-पतले टुकड़ों में काटें, फिर इन्हें हल्का-सा तेल, नमक और काली मिर्च के साथ मिलाकर बेक करें। बेक करने के बाद आप इनमें थोड़ा-सा चाट मसाला भी मिला सकते हैं।

#3 मूंगफली का सेवन भी है फायदेमंद मूंगफली फाइबर, प्रोटीन और कई तरह के विटामिन से भरपूर होती है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरने का अहसास दे सकती है। इससे आपको बार-बार स्नैक्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा। इसके अतिरिक्त मूंगफली का सेवन दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। आप इसे भूनकर और इस पर नमक छिड़ककर खा सकते हैं।

#4 छोले का सेवन स्वास्थ्य के लिए है लाभदायक छोले प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के विटामिन से भरपूर होते हैं, जो पाचन को दुरुस्त रखने और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। छोले को हल्का-सा भूनकर इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर खाएं या फिर इन्हें पानी में भिगोकर खाएं। आप चाहें तो छोले को मसालेदार और खट्टा-मीठा बनाकर भी खा सकते हैं।