इस साल बनाएं ये 5 स्वादिष्ट रायते, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
रायता भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है और यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पाचन को भी सुधारता है। गर्मियों में खासतौर पर रायता खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि यह ठंडक प्रदान करता है। इस साल अपने मेहमानों के लिए कुछ खास रायते बना सकते हैं। आइए हम आपको पांच ऐसे रायते की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।
#1
पुदीने का रायता
पुदीने का रायता बनाने के लिए सबसे पहले ताजे पुदीने की पत्तियों को धोकर पीस लें, फिर इसमें दही, भूना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा-सा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। खाने के साथ इसे परोसें। यह रायता न केवल ताजगी देता है बल्कि इसमें मौजूद पुदीना पेट को ठंडक पहुंचाता है और पाचन को भी सुधारता है, जिससे आपका खाना और भी स्वादिष्ट लगता है।
#2
खीरे का रायता
खीरे का रायता बनाने के लिए सबसे पहले ताजे खीरे को कदूकस कर लें, फिर इसमें दही, भूना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। खाने के साथ इसे परोसें। यह रायता न केवल ताजगी देता है बल्कि इसमें मौजूद खीरा पेट को ठंडक पहुंचाता है और पाचन को भी सुधारता है।
#3
अनानास का रायता
अनानास का रायता बनाने के लिए सबसे पहले ताजे अनानास के टुकड़े करें। फिर इसमें दही, चीनी, नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। खाने के साथ इसे परोसें। यह रायता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद अनानास का मीठापन और खट्टापन खाने का मजा दोगुना कर देता है, जिससे आपका खाना और भी खास लगता है।
#4
खट्टा मीठा रायता
खट्टा मीठा रायता बनाने के लिए सबसे पहले दही को फेंट लें ताकि वह चिकना हो जाए, फिर इसमें चीनी, नमक और थोड़ा-सा जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। खाने के साथ इसे परोसें। यह रायता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद दही का खट्टापन और चीनी का मीठापन खाने का मजा दोगुना कर देता है, जिससे आपका खाना और भी खास लगता है।
#5
धनिये-पुदीने का रायता
धनिये-पुदीने का रायता बनाने के लिए सबसे पहले ताजे धनिये की पत्तियों को धोकर पीस लें, फिर इसमें ताजे पुदीने की पत्तियां धोकर पीस लें। अब इन दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाकर उसमें दही, नमक, भूना जीरा पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। खाने के साथ इसे परोसें। यह रायता न केवल ताजगी देता है बल्कि इसमें मौजूद धनिया और पुदीना पेट को ठंडक पहुंचाते हैं।