क्विनोआ सेहत के लिए है लाभदायक, जानिए इससे बनाए जाने वाले व्यंजनों की विधि

क्विनोआ पोषक तत्वों से भरपूर अनाज है, जो प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स से भरा होता है। इसे सफेद, लाल और काले रंग में पाया जाता है। क्विनोआ बिना ग्लूटेन वाला होता है, इसलिए यह उन लोगों के लिए सही है, जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी होती है। आइए आज हम आपको क्विनोआ से बनाए जाने वाले पांच स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

#1 क्विनोआ उपमा उपमा एक सामान्य दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आमतौर पर सूजी से बनाया जाता है। लेकिन आप इसे क्विनोआ से भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगोएं, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें सरसों के दाने, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ते डालें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद धोया हुआ क्विनोआ डालकर पानी मिलाएं और इसे ढककर पकने दें।

#2 क्विनोआ खिचड़ी खिचड़ी एक पौष्टिक और संतुलित भोजन है, जिसे आप क्विनोआ से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगोएं, फिर एक प्रेशर कुकर में तेल गर्म करके उसमें सरसों के दाने, जीरा, हींग और हरी मिर्च डालें। अब इसमें कटे हुए प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद इसमें धोया हुआ क्विनोआ, मूंग दाल और पानी मिलाएं और 2 सीटी आने तक पकने दें। गर्मागर्म खिचड़ी को घी और अचार के साथ परोसें।

#3 क्विनोआ पुलाव अगर आप पुलाव पसंद करते हैं तो इसे भी आप क्विनोआ से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगोएं, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें सरसों के दाने, जीरा, लौंग, दालचीनी आदि मसाले डालें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डालें जैसे गाजर, बीन्स, मटर आदि। इसके बाद धोया हुआ क्विनोआ डालकर पानी मिलाएं और इसे ढककर पकने दें। 10 मिनट बाद आपका पुलाव तैयार हो जाएगा।

#4 क्विनोआ टिक्की अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ नाश्ता करना चाहते हैं तो क्विनोआ की टिक्की एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगोएं। अब उबले हुए आलू मैश करके उसमें नमक, मिर्च, हरी धनिया मिलाएं। इसके बाद इन मिश्रण में क्विनोआ मिलाकर छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं। अब तवे पर तेल गर्म करके टिक्कियों को सुनहरा होने तक सेंके। गर्मागर्म टिक्कियों को हरी चटनी के साथ परोसें।