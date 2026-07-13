सुस्ती न पैदा करने वाले लंच के विकल्प

दोपहर के भोजन के लिए चुनें ये 5 पौष्टिक और स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन, नहीं आएगी नींद

लेखन सयाली 06:00 pm Jul 13, 202606:00 pm

क्या है खबर?

दोपहर का भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हालांकि, कई लोग मानते हैं कि इस समय खाना खाने से नींद आने लगती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। अगर आप सही संयोजन और संतुलित आहार अपनाते हैं तो खाना आपको ऊर्जा देता है और नींद नहीं आने देता। आइए आज हम आपको 5 ऐसे शाकाहारी व्यंजन के बारे में बताते हैं, जो पौष्टिक हैं और सुस्ती पैदा नहीं करते।