दोपहर के भोजन के लिए चुनें ये 5 पौष्टिक और स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन, नहीं आएगी नींद
क्या है खबर?
दोपहर का भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हालांकि, कई लोग मानते हैं कि इस समय खाना खाने से नींद आने लगती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। अगर आप सही संयोजन और संतुलित आहार अपनाते हैं तो खाना आपको ऊर्जा देता है और नींद नहीं आने देता। आइए आज हम आपको 5 ऐसे शाकाहारी व्यंजन के बारे में बताते हैं, जो पौष्टिक हैं और सुस्ती पैदा नहीं करते।
#1
क्विनोआ खिचड़ी
क्विनोआ खिचड़ी एक पौष्टिक विकल्प है, जो आपको ताजगी और ऊर्जा देता है। इसे बनाने के लिए क्विनोआ, मूंग दाल और आपकी पसंदीदा सब्जियों का उपयोग किया जा सकता है।
क्विनोआ में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन को सुधारता है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाता है।
इसमें मौसमी सब्जियों को डालकर आप इसे और भी पौष्टिक बना सकते हैं।
#2
पालक पनीर
पालक पनीर एक लोकप्रिय भारतीय खाना है, जो आयरन और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए पालक को उबालकर उसका पेस्ट बना लें और फिर उसमें पनीर के टुकड़े डालकर मसालों के साथ पकाएं।
यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें आयरन की मात्रा भी अधिक होती है, जो खून की कमी को दूर करती है। इसे रोटी या पराठे के साथ परोसें और इसका आनंद लें।
#3
चना चाट
चना चाट एक ताजगी भरा नाश्ता या हल्का भोजन हो सकता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए काले चने, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नींबू का रस मिलाकर उसमें चाट मसाला डालें।
यह लजीज व्यंजन फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो आपको ताजगी देता है। इसमें मौसमी सब्जियों को डालकर आप इसे और भी पौष्टिक बना सकते हैं।
#4
दाल-चावल
दाल-चावल एक सरल, लेकिन पौष्टिक खाना है, जिसे हर घर में बनाया जाता है। इसमें मूंग या अरहर दाल को पकाकर उसमें मसाले मिलाएं और इसे उबले हुए चावलों के साथ परोसें।
इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन को सुधारती है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाती है।
इसे घी या तेल डालकर परोसें और इसका आनंद लें।
#5
सब्जियों वाला उपमा
उपमा एक दक्षिण भारतीय खाना है, जिसे सूजी या रवा से बनाया जाता है। हालांकि, इसमें आप अपनी पसंदीदा सब्जियों को मिला सकते हैं, जैसे गाजर, मटर और शिमला मिर्च आदि।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले रवा को भूनें फिर उसमें तेल में जीरा, राई, करी पत्ता और प्याज भूनें, फिर इसमें पानी और सब्जियां डालकर पकाएं।
यह व्यंजन फाइबर से भरपूर होता है, जो आपको ताजगी देता है।