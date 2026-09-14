मूंगफली के मक्खन के अलावा इन प्रोटीन युक्त स्प्रेड को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा
क्या है खबर?
मूंगफली का मक्खन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है, लेकिन अगर आप कुछ अलग और शाकाहारी विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए कई अन्य प्रोटीन युक्त स्प्रेड भी हैं। ये स्प्रेड न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि आपके खाने का स्वाद भी बढ़ा सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे स्प्रेड के बारे में बताते हैं, जो आपकी डाइट में शामिल हो सकते हैं।
#1
बादाम का मक्खन
बादाम का मक्खन एक अच्छा विकल्प है, जिसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। इसे बनाने के लिए भुने हुए बादाम को पीसकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं।
आप इसमें थोड़ा-सा शहद या गुड़ मिलाकर मिठास बढ़ा सकते हैं। यह मक्खन नाश्ते में ब्रेड पर लगाने के लिए उपयुक्त है और इसे फलों के साथ भी खाया जा सकता है।
यह ऊर्जा बढ़ाने में भी मदद करता है और ताकत भी बढ़ाता है।
#2
काजू का मक्खन
काजू का मक्खन भी एक पौष्टिक स्प्रेड है, जिसे लोग ताकत बढ़ाने के लिए खाते हैं। इसे बनाने के लिए भुने हुए काजू को पीसकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं।
इसमें आप अपने स्वादानुसार नमक या थोड़ा-सा गुड़ मिला सकते हैं। यह मक्खन ब्रेड पर लगाने के लिए उपयुक्त है और इसे फलों के साथ भी खाया जा सकता है।
इसके अलावा आप इसे मिठाई में डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं।
#3
सूरजमुखी के बीज का मक्खन
सूरजमुखी के बीज का मक्खन एक अनोखा और सेहतमंद स्प्रेड है, जिसे आप अपने खान-पान का हिस्सा बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए भुने हुए सूरजमुखी के बीज को पीसकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं।
इसमें आप अपने स्वादानुसार नमक या थोड़ा-सा गुड़ मिला सकते हैं। यह मक्खन ब्रेड पर लगाने के लिए उपयुक्त है और इसे फलों के साथ भी खाया जा सकता है।
आप इसे पराठे ये ब्रेड पर भी लगा सकते हैं।
#4
सोयाबीन का मक्खन
सोयाबीन का मक्खन एक पौष्टिक स्प्रेड है, जिसे आप प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबली हुई सोयाबीन को पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें।
इसमें आप नमक या कोई अन्य मसाला मिलाकर इसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। यह मक्खन ब्रेड पर लगाने के लिए उपयुक्त है और इसे सलाद में डालकर भी खा सकते हैं।
इसे आप व्यंजनों में भी मिला सकते हैं।