मूंगफली के मक्खन के अलावा इन प्रोटीन युक्त स्प्रेड को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा

सोयाबीन का मक्खन एक पौष्टिक स्प्रेड है, जिसे आप प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबली हुई सोयाबीन को पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें।

इसमें आप नमक या कोई अन्य मसाला मिलाकर इसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। यह मक्खन ब्रेड पर लगाने के लिए उपयुक्त है और इसे सलाद में डालकर भी खा सकते हैं।

इसे आप व्यंजनों में भी मिला सकते हैं।