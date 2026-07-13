कई लोग इन खाद्य पदार्थों को मानते हैं अस्वास्थ्यकर, जो असल में होते हैं सेहतमंद

चावल को कई लोग अस्वास्थ्यकर मानते हैं, क्योंकि इनके सेवन से वजन बढ़ने का डर रहता है। हालांकि, अगर आप इनका सेवन सही मात्रा में करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है।

चावल में कई पोषक तत्व होते हैं और ये पाचन के लिए भी लाभदायक होते हैं। चावल में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकता है।

इसे सही मात्रा में खाया जाए तो यह स्वस्थ कार्ब का बेहतरीन स्त्रोत हो सकता है।