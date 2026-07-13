कई लोग इन खाद्य पदार्थों को मानते हैं अस्वास्थ्यकर, जो असल में होते हैं सेहतमंद
क्या है खबर?
खाने-पीने की चीजों को लेकर कई बार भ्रम हो जाता है। कई लोग कुछ खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यकर मान लेते हैं, जबकि वे असल में सेहतमंद होते हैं। इस भ्रम के कारण कई लोग अपनी डाइट से इन चीजों को बाहर कर देते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिन्हें लोग अस्वास्थ्यकर समझकर खाना छोड़ देते हैं। हालांकि, असल में ये बहुत लाभदायक होते हैं।
#1
मक्खन
मक्खन का सेवन करने से वजन बढ़ता है, इस डर से लोग मक्खन का सेवन नहीं करते हैं। हालांकि, यह पूरी तरह से सच नहीं है।
मक्खन में जरूरी पोषक तत्व होते हैं। यह विटामिन-A, विटामिन-D, विटामिन-E और विटामिन-K का अच्छा स्रोत है।
इसके अलावा मक्खन में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। मक्खन का सेवन संतुलित मात्रा में करना फायदेमंद हो सकता है।
#2
चावल
चावल को कई लोग अस्वास्थ्यकर मानते हैं, क्योंकि इनके सेवन से वजन बढ़ने का डर रहता है। हालांकि, अगर आप इनका सेवन सही मात्रा में करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है।
चावल में कई पोषक तत्व होते हैं और ये पाचन के लिए भी लाभदायक होते हैं। चावल में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकता है।
इसे सही मात्रा में खाया जाए तो यह स्वस्थ कार्ब का बेहतरीन स्त्रोत हो सकता है।
#3
नारियल
नारियल को अस्वस्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें फैट होता है और लोग मानते हैं कि फैट खाने से वजन बढ़ता है। हालांकि, यह सच नहीं है।
नारियल में मौजूद फैट शरीर के लिए फायदेमंद होता है। यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाता है और आपको अधिक खाने से रोकता है।
इसके अलावा इसमें कई पोषक तत्व होते हैं। नारियल का सेवन संतुलित मात्रा में करना फायदेमंद हो सकता है।
#4
आलू
आलू को भी कई लोग अस्वास्थ्यकर मानते हैं, क्योंकि इसमें कार्ब होते हैं। हालांकि, यह सच नहीं है।
आलू में कई पोषक तत्व होते हैं। इसमें विटामिन-C, विटामिन-B6, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं।
इसके अलावा यह फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। इसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से बचाने में मदद कर सकते हैं।
आलू का सेवन संतुलित मात्रा में करना फायदेमंद हो सकता है।