थायराइड के रोगी अपनाएं ये 5 स्वस्थ खान-पान की आदतें, समस्या रहेगी दूर
क्या है खबर?
थायराइड एक ग्रंथि है, जो शरीर में हार्मोन बनाती है। अगर यह सही तरीके से काम न करे तो कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। थायराइड के मरीजों के लिए सही खान-पान बहुत जरूरी है। कुछ खाने-पीने की आदतें इस समस्या को बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं कि थायराइड के मरीजों को किन आदतों से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए, ताकि उनकी परेशानी न बढ़े और वे स्वस्थ बने रहें।
#1
सोया से बनी चीजें कम खाएं
सोया से बने खाद्य पदार्थ, जैसे टोफू और सोया दूध आदि में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो थायराइड हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं तो सोया से बनी चीजों का सेवन कम करें।
इसके बजाय हरी सब्जियां और अन्य पौधों से मिलने वाले प्रोटीन को भोजन में शामिल करें।
इससे आपके शरीर को जरूरी पोषण मिलेगा और थायराइड की समस्या भी नियंत्रण में रहेगी।
#2
आयोडीन वाले खाने का संतुलन रखें
आयोडीन थायराइड के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा नुकसान पहुंचा सकती है।
आयोडीन से भरपूर चीजें, जैसे समुद्री खाना या आयोडीन मिला हुआ नमक खाने में संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें।
किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खाना सही नहीं होता। अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही आयोडीन युक्त चीजें खाएं, ताकि आपकी थायराइड की समस्या बढ़े नहीं और आपकी सेहत भी अच्छी बनी रह सके।
#3
चाय-कॉफी कम पिएं
चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन थायराइड की समस्या को बढ़ा सकता है। यह न केवल नींद पर असर डालता है, बल्कि तनाव भी बढ़ा सकता है।
अगर आप थायराइड के मरीज हैं तो चाय और कॉफी जैसे पेय का सेवन कम करें। इसके बजाय आप हर्बल चाय या अन्य प्राकृतिक पेय पदार्थों का सेवन कर सकते हैं।
इससे आपका शरीर बेहतर महसूस करेगा और आपकी नींद पर भी अच्छा असर पड़ेगा।
#4
पैकेट वाले खाने से बचें
पैकेट में मिलने वाले खाने, जैसे चिप्स, नमकीन या जंक फूड में ज्यादा मात्रा में शक्कर और चर्बी होती है, जो थायराइड के मरीजों के लिए ठीक नहीं है।
इन चीजों का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है और शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। बेहतर है कि आप ताजे फल, सब्जियां और घर का बना खाना खाएं।
इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और थायराइड की समस्या को भी संभालने में मदद मिलेगी।
#5
ज्यादा नमक खाने से बचें
ज्यादा नमक खाने से शरीर में सूजन हो सकती है, जो थायराइड के मरीजों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है।
खाने में नमक की मात्रा कम रखें और कोशिश करें कि साधारण नमक की जगह सेंधा नमक या अन्य प्राकृतिक विकल्पों का इस्तेमाल करें।
इससे आपके खाने का स्वाद भी अच्छा रहेगा और शरीर पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही रोजाना ढेर सारी सब्जियों का भी सेवन करें।