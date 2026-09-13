थायराइड के रोगी अपनाएं ये खान-पान की आदतें

थायराइड के रोगी अपनाएं ये 5 स्वस्थ खान-पान की आदतें, समस्या रहेगी दूर

लेखन सयाली 12:03 pm Sep 13, 202612:03 pm

क्या है खबर?

थायराइड एक ग्रंथि है, जो शरीर में हार्मोन बनाती है। अगर यह सही तरीके से काम न करे तो कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। थायराइड के मरीजों के लिए सही खान-पान बहुत जरूरी है। कुछ खाने-पीने की आदतें इस समस्या को बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं कि थायराइड के मरीजों को किन आदतों से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए, ताकि उनकी परेशानी न बढ़े और वे स्वस्थ बने रहें।