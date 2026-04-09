स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं ये प्रोटीन युक्त सलाद, आसान है बनाने की विधि

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, जो इसे मजबूत और सेहतमंद बनाए रखने में मदद करता है। आमतौर पर लोग प्रोटीन के लिए मांसाहारी खाने पर निर्भर होते हैं, लेकिन शाकाहारी लोग भी प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सलाद की विधि बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि प्रोटीन से भरपूर भी हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 चना और टमाटर का सलाद चना और टमाटर का सलाद एक बढ़िया विकल्प है। इसके लिए उबले हुए चने, कटे हुए टमाटर, बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती लें। इसमें नींबू का रस, नमक और चाट मसाला मिलाएं। यह सलाद स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह आपके खाने को पौष्टिक और संतुलित बनाता है।

#2 राजमा और ककड़ी का सलाद राजमा और ककड़ी का सलाद एक अनोखा और सेहतमंद विकल्प हो सकता है। इसके लिए उबले हुए राजमा, कटी हुई ककड़ी, बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती लें। इसमें नींबू का रस, नमक और काली मिर्च मिलाएं। यह सलाद स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह आपके खाने को पौष्टिक और संतुलित बनाता है।

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#3 छोले और मूली का सलाद छोले और मूली का सलाद एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसके लिए उबले हुए छोले, कटी हुई मूली, बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती लें। इसमें नींबू का रस, नमक और जीरा पाउडर मिलाएं। यह सलाद स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे बनाना आसान है और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है।

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#4 मूंग दाल और टमाटर का सलाद मूंग दाल और टमाटर का सलाद एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है। इसके लिए भिगोई हुई मूंग दाल, कटे हुए टमाटर, बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती लें। इसमें नींबू का रस, नमक और चाट मसाला मिलाएं। यह सलाद स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन से भरपूर होता है। आप चाहें तो सामग्रियों को अपने मन मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।