खाने को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके, सेहत को होगा फायदा

खाना बनाते समय हम कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे हमारा भोजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने खाने को भी स्वास्थ्यवर्धक तरीके से बनाएं। आज हम आपको कुछ ऐसे स्वास्थ्यवर्धक तरीके बताएंगे, जिनके इस्तेमाल से न केवल आपका खाना स्वादिष्ट बनेगा, बल्कि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। आइए इन स्वास्थ्यवर्धक तरीकों के बारे में विस्तार से जानें।

#1 उबालकर खाना बनाना उबालकर खाना एक बहुत ही पुरानी और असरदार विधि है, जो कई पोषक तत्वों को बनाए रखती है। सब्जियों को उबालने से उनकी ताजगी और रंग भी बरकरार रहता है, जिससे खाना देखने में भी अच्छा लगता है। इस तरीके से खाना पकाने के लिए ज्यादा तेल या मसालों की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे यह सेहतमंद बनता है। उबली हुई सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें विटामिन्स और मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में रहते हैं।

#2 भाप में पकाना भाप में पकाना एक ऐसी विधि है, जो आपके खाने को बिना किसी अतिरिक्त चर्बी या कैलोरी के पकाने में मदद करती है। इस तरीके से सब्जियां अच्छे से पकती हैं और उनका प्राकृतिक स्वाद भी बरकरार रहता है। भाप में पकाने से विटामिन्स और मिनरल्स भी सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार का खाना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।

Advertisement

#3 तलने के बजाय भूनना तले हुए खाने की बात करें तो यह कई लोगों को पसंद होता है, लेकिन ज्यादा तेल में तले खाने सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप तलने के बजाय भूनने का तरीका अपनाएं। सब्जियों को कम तेल में भूनने से उनका स्वाद बढ़ जाता है और पोषक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार का खाना अधिक सेहतमंद होता है और आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

Advertisement

#4 ग्रिल करना ग्रिल करना एक ऐसा तरीका है, जिससे आपका खाना कम तेल में तैयार होता है, जिससे उसमें चर्बी की मात्रा कम होती है। ग्रिलिंग से खाने का स्वाद भी बढ़ता है और पोषक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। सब्जियों को ग्रिल करने से उनका प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहता है और वे अधिक सेहतमंद बनते हैं। इस प्रकार का खाना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।