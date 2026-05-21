नाश्ते में शामिल करें अंकुरित अनाज, ये 5 व्यंजन हैं सेहत के लिए लाभदायक

अंकुरित अनाज का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह न केवल पौष्टिक होता है, बल्कि इसे खाने से शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। अंकुरित अनाज में विटामिन, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह पाचन को मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। आइए आज हम आपको अंकुरित अनाज से बनाए जाने वाले नाश्ते के कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।

#1 अंकुरित मूंग दाल का उपमा अंकुरित मूंग दाल का उपमा एक पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप सुबह के समय आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अंकुरित मूंग दाल को उबाल लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें उबली हुई मूंग दाल मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें। अंत में नींबू का रस और धनिया पत्ती डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 अंकुरित चना चाट अंकुरित चना चाट एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अंकुरित चने को उबाल लें, फिर एक बड़े बर्तन में उबले हुए चने, बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नींबू का रस मिलाएं। इसके बाद इसमें भुना जीरा पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है।

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#3 अंकुरित आलू टिक्की अंकुरित आलू टिक्की एक बेहतरीन स्नैक विकल्प हो सकता है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आलू को उबालकर मैश कर लें, फिर इसमें अंकुरित छोले मिलाएं। अब इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#4 अंकुरित मूंगफली की टिक्की अंकुरित मूंगफली की टिक्की एक सेहतमंद स्नैक विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अंकुरित मूंगफली को पीसकर पेस्ट बना लें, फिर उसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।