जानिए धूल भरी आंधी के नुकसान और उससे बचाव के तरीके

धूल भरी आंधी एक प्राकृतिक घटना है, जो अक्सर गर्मियों के दौरान होती है। यह आंधी न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। इस लेख में हम धूल भरी आंधी के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जानेंगे और इससे बचने के तरीके भी बताएंगे। धूल भरी आंधी के दौरान आंखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई और त्वचा पर खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

#1 आंखों में जलन और खुजली धूल भरी आंधी के दौरान सबसे बड़ी समस्या आंखों में जलन और खुजली होना है। जब धूल कण हमारी आंखों में जाते हैं तो वे जलन पैदा करते हैं, जिससे आंखों में खुजली और लालिमा हो सकती है। इससे बचने के लिए अपनी आंखों को ढककर रखें और बाहर निकलते समय चश्मा पहनें। अगर धूल आपकी आंखों में चली जाए तो तुरंत आंखों को साफ पानी से धोएं और आंखों की सफाई के लिए आंखों की बूँदें डालें।

#2 सांस लेने में कठिनाई धूल भरी आंधी के कारण सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। धूल कण हमारी सांस नली में जाकर खांसी, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकते हैं। इससे अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए अगर धूल भरी आंधी हो रही हो तो घर के अंदर ही रहें और खिड़कियां-दरवाजे बंद रखें। अगर बाहर जाना पड़े तो मुंह पर मास्क लगाएं ताकि धूल कण हमारी सांस नली में न जाएं।

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#3 त्वचा पर खुजली और रैशेस धूल भरी आंधी का असर हमारी त्वचा पर भी पड़ता है। इससे त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते और लालिमा हो सकती है। धूल के कण हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे त्वचा रूखी और बेजान दिखती है। इससे बचने के लिए अपनी त्वचा को ढककर रखें और बाहर निकलते समय लंबी बाजू वाले कपड़े पहनें। घर पर रहें और त्वचा की सफाई के लिए हल्का साबुन और पानी का इस्तेमाल करें।

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#4 आंखों की सुरक्षा के लिए अपनाएं ये तरीके आंखों की सुरक्षा के लिए धूल भरी आंधी के दौरान घर के अंदर रहें और खिड़कियां-दरवाजे बंद रखें। अगर बाहर जाना पड़े तो सुरक्षात्मक चश्मा पहनें ताकि धूल आपकी आंखों में न जाए। इसके अलावा घर पर रहकर भी आप अपनी आंखों की सफाई कर सकते हैं। हल्का पानी डालकर आंखों को धोएं और आंखों की सफाई के लिए आंखों की बूँदें डालें। धूल भरी आंधी के दौरान आंखों की सफाई के लिए आंखों की बूँदें डालना आवश्यक है।