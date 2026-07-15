कच्चे केले के फायदे

कच्चे केले के सेवन से मिल सकते हैं कई फायदे, जानिए कैसे

लेखन अंजली 06:59 pm Jul 15, 202606:59 pm

क्या है खबर?

कच्चा केला एक ऐसा फल है, जो अपने अनोखे स्वाद और पौष्टिक गुणों के लिए जाना जाता है। यह आमतौर पर सब्जी के रूप में उपयोग होता है, लेकिन इसके कई सेहत से जुड़े फायदे भी हैं। इसमें विटामिन, खनिज और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं कि कच्चे केले को अपनी डाइट में शामिल करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।