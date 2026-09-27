वसाबी के फायदे

क्या आपने कभी खाई है वसाबी? इसके सेवन से मिलते हैं ये फायदे

लेखन सयाली 06:00 pm Sep 27, 202606:00 pm

क्या है खबर?

सोशल साइट पर वसाबी को लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें इसे खाने वालों के मुंह से धुआं निकलवाने लगता है। यह एक जापानी पेस्ट है, जो सूशी के साथ खाया जाता है। यह चटनी जापानी व्यंजनों के साथ परोसी जाती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि वसाबी की चटनी का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? आइए जानते हैं कि वसाबी का सेवन करने से क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।