गर्मियों में पैशन फ्रूट को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा, मिलेंगे ये मुख्य स्वास्थ्य लाभ

पैशन फ्रूट गर्मियों का एक पौष्टिक फल है, जिसे कृष्णकमल फल भी कहा जाता है। इसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है और यह कई बीजों वाला जेली जैसा फल होता है। इस ट्रॉपिकल फल को खान-पान का हिस्सा बनाने से कई फायदे मिलते हैं और यह कई तरह के पकवानों का स्वाद भी बढ़ाता है। आइए जानते हैं कि पैशन फ्रूट का सेवन करने से कौन-कौन से स्वास्थ्य लाभ पाए जा सकते हैं।

#1 पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में है सहायक पैशन फ्रूट में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को सही रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। फाइबर खाने को पचाने में मदद करता है और कब्ज व गैस जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है। इसके अलावा यह मल त्याग को आसान बनाता है, जिससे पेट हमेशा साफ रहता है। इसके नियमित सेवन से आपको पेट में जलन भी महसूस नहीं होगी और एसिडिटी भी कम होगी।

#2 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में है कारगर पैशन फ्रूट विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। विटामिन-C शरीर की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। इसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके शरीर की सुरक्षा करता है। अगर आप गर्मियों में रोजाना एक पैशन फ्रूट खाते हैं तो आप सर्दी-जुखाम जैसी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। यह बच्चों की प्रतिरक्षा को भी मजबूत करता है।

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#3 वजन को नियंत्रित करने में है प्रभावी पैशन फ्रूट वजन को नियंत्रित करने और वजन घटाने में भी मदद कर सकता है। इसका कारण यह है कि इसमें मौजूद फाइबर लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती। इसके अलावा इसमें कम कैलोरी होती है, जो वजन घटाने में मददगार है। इस फल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके चलते इसकी कुल कैलोरी भी काफी कम हो जाती हैं।

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#4 हृदय के लिए है फायदेमंद पैशन फ्रूट हृदय के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा पैशन फ्रूट का सेवन रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा घट जाता है। इस प्रकार हृदय को स्वस्थ रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट युक्त पैशन फ्रूट का सेवन काफी फायदेमंद हो सकता है।