ममोंसिलो के स्वास्थ्य लाभ

ममोंसिलो है एक खास तरह का खट्टा फल, जानिए इसे खाने से मिलने वाले फायदे

लेखन सयाली 05:44 pm Sep 01, 202605:44 pm

क्या है खबर?

ममोंसिलो एक ऐसा फल है, जो दिखने में अंगूर जैसा लगता है, लेकिन इसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है। यह फल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। ममोंसिलो विटामिन-C, विटामिन-A और फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान देने वाले कणों से लड़ने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि ममोंसिलो को डाइट में शामिल करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।