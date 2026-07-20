टेपाचे है मेक्सिको का मशहूर सेहतमंद पेय, जानिए इसके फायदे और बनाने का तरीका
क्या है खबर?
टेपाचे एक लोकप्रिय मैक्सिकन पेय है, जो अनानास और अन्य फलों से बनाया जाता है। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें कई सेहत के लिए फायदेमंद गुण भी शामिल हैं। टेपाचे को ठंडा करके पीने से गर्मियों में राहत मिलती है और यह शरीर को तरल बनाए रखता है। आइए आज हम आपको टेपाचे के फायदे और इसकी रेसिपी बताते हैं, जिससे आप घर पर भी इसे आसानी से बना सकते हैं।
सामग्री
टेपाचे के लिए आवश्यक सामग्री
टेपाचे बनाने के लिए आपको कुछ सरल सामग्री की जरूरत होगी, जैसे कि अनानास, पानी, ब्राउन शुगर, दालचीनी की छड़ी, लौंग और नींबू का रस।
आप चाहें तो इसमें अन्य फल, जैसे आम, संतरा या सेब भी मिला सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर आप एक पौष्टिक और ताजगी भरा पेय बना सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा।
सामग्रियों की मात्रा आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं।
रेसिपी
टेपाचे बनाने का तरीका
सबसे पहले अनानास को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें ब्राउन शुगर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अब इसमें कटे हुए अनानास के टुकड़े, दालचीनी की छड़ी और लौंग डालें। इस मिश्रण को 30 मिनट तक पकने दें, ताकि सभी स्वाद अच्छे से मिल जाएं।
इसके बाद नींबू का रस मिलाएं और मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे गिलास में बर्फ के साथ परोसें।
#1
पाचन क्रिया के लिए है फायदेमंद
टेपाचे में मौजूद अनानास पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें ब्रोमेलिन नामक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को तोड़ने में सहायक होता है।
इसके अलावा यह पेय फाइबर से भरपूर होता है, जो पेट साफ रखने में मदद करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। नियमित रूप से टेपाचे का सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर रहती है और पेट संबंधी समस्याओं से बचाव होता है।
#2
प्रतिरक्षा को मजबूत करने में है सहायक
टेपाचे में विटामिन-C की मात्रा अधिक होती है, जो हमारी प्रतिरक्षा को मजबूत करने में सहायक होती है। विटामिन-C एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद अन्य पोषक तत्व भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं। नियमित रूप से टेपाचे का सेवन करने से हम अपनी प्रतिरक्षा को बेहतर बना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
#3
दिल की सेहत के लिए है फायदेमंद
टेपाचे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं।
ये एंटीऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और दिल की बीमारी का खतरा कम होता है।
इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और रक्तचाप को नियंत्रित करके दिल को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए, अपने दैनिक आहार में टेपाचे को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।