स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 पेय, जानिए रेसिपी

स्वस्थ जीवनशैली के लिए सही खान-पान बहुत जरूरी है। इसमें पेय का भी खास योगदान है। रोजाना पी जाने वाली कुछ पेय शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं। इनमें से कुछ पेय तो आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगे, जबकि कुछ पेय घर पर बनाना आसान है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो शरीर को पोषित करने के साथ-साथ कई बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं।

#1 नींबू पानी नींबू पानी विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो शरीर की सुरक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यह पाचन को भी सही रखता है और शरीर को साफ करने में सहायक होता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास गर्म या ठंडे पानी में आधे नींबू का रस निचोड़ें, फिर स्वादानुसार शहद या चीनी मिलाएं। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी मिला सकते हैं।

#2 नारियल पानी नारियल पानी प्राकृतिक खनिजों से भरपूर होता है, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। यह पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए ताजे नारियल पानी का सेवन करें।

#3 पुदीने की चाय पुदीने की चाय पाचन को सही रखने में मदद कर सकती है और पेट की समस्याओं से राहत दिला सकती है। इसके अलावा यह शरीर की सुरक्षा क्षमता को मजबूती प्रदान कर सकती है और ताजगी का अहसास भी करा सकती है। इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें पुदीने की पत्तियां डालें और 5 मिनट तक पकाएं। अब इसमें शहद मिलाकर इसे गर्मागर्म पीएं।

#4 ग्रीन स्मूदी ग्रीन स्मूदी विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है, जो शरीर को साफ करने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाने समेत कई अन्य लाभ दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक ब्लेंडर में पालक के पत्ते, केल, पुदीने की पत्तियां, अदरक का टुकड़ा, नींबू का रस, नारियल पानी और थोड़ा शहद डालकर अच्छे से ब्लेंड करें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर पिएं।