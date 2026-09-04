हैंडस्टैंड करने से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए कैसे

हैंडस्टैंड करने से खून का बहाव बेहतर होता है। जब आप उल्टे लटकते हैं तो आपके सिर तक अधिक मात्रा में खून पहुंचता है, जिससे सिरदर्द जैसी समस्याएं कम होती हैं।

इसके अलावा इससे त्वचा को भी फायदा होता है क्योंकि त्वचा तक अधिक खून पहुंचता है, जिससे वह तरोताजा महसूस करती है।

नियमित रूप से कुछ मिनट हैंडस्टैंड करने से आप अपने शरीर में खून के बहाव को सुधार सकते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।