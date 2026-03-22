ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है तस्मानिया, यहां जाएं तो जरूर करें इन 5 जगहों का रुख

ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर स्थित तस्मानिया एक खूबसूरत द्वीप राज्य है। यह अपने अनोखी वन्यजीवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। तस्मानिया की यात्रा करने से आपको यहां की हरियाली, पहाड़, झीलें और समुद्र तट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां के पार्क और संरक्षित क्षेत्र भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो तस्मानिया आपके लिए एक बेहतरीन स्थान हो सकता है। आइए यहां की 5 प्रमुख जगहों के बारे में जानें।

#1 फ्रैंकलिन-गॉर्डन वाइल्डरनेस राष्ट्रीय उद्यान फ्रैंकलिन-गॉर्डन वाइल्डरनेस राष्ट्रीय उद्यान तस्मानिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह पार्क अपने हरे-भरे जंगलों, तेज धाराओं वाली नदियों और खूबसूरत झरनों के लिए मशहूर है। यहां आप राफ्टिंग, ट्रेकिंग और कैंपिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के अलग-अलग पौधे और जानवर भी देखने लायक हैं। इस पार्क में घूमते हुए आप प्राकृतिक सुंदरता का पूरा अनुभव कर सकते हैं और तस्मानिया की अनोखी दुनिया में खो सकते हैं।

#2 पोर्ट आर्थर ऐतिहासिक स्थल पोर्ट आर्थर ऐतिहासिक स्थल तस्मानिया का एक पुराना स्थल है, जो ब्रिटिश उपनिवेशकालीन जेल प्रणाली से जुड़ा हुआ है। यह जगह उन लोगों के लिए खास है, जो इतिहास में रुचि रखते हैं। यहां आप जेल परिसर, चर्च, स्कूल और अन्य इमारतें देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के संग्रहालय में उस समय के औजार और दस्तावेज भी प्रदर्शित होते हैं। इस जगह पर जाकर आप तस्मानिया के इतिहास और संस्कृति को करीब से जान सकते हैं।

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#3 क्रेडल माउंटेन-सेडर लॉज राष्ट्रीय उद्यान क्रेडल माउंटेन-सेडर लॉज राष्ट्रीय उद्यान तस्मानिया के सबसे ऊंची पहाड़ों में से एक है। इस क्षेत्र में ट्रेकिंग करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। यहां से चारों ओर फैली हरियाली और बर्फ से ढकी चोटियां देखने लायक हैं। इसके अलावा यहां कई झीलें भी हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इस क्षेत्र में ट्रेकिंग करते हुए आपको तस्मानिया की प्राकृतिक सुंदरता का पूरा अनुभव मिलेगा और आप यहां की अनोखी दुनिया में खो जाएंगे।

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#4 बेयोन्ट राष्ट्रीय उद्यान बेयोन्ट राष्ट्रीय उद्यान अपनी अनोखी भू-आकृतियों और अलग-अलग पौधों के लिए जाना जाता है। यहां की चट्टानें, गुफाएं और घाटियां भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा यहां कई प्रकार के पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। इस पार्क में घूमते हुए आप प्राकृतिक सुंदरता का पूरा अनुभव कर सकते हैं और तस्मानिया की अनोखी दुनिया में खो सकते हैं। यहां की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।