दक्षिण भारत में ठंड का मजा लेने के लिए इन खूबसूरत जगहों का करें रुख

दक्षिण भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां सालभर ठंडी हवा चलती रहती है। ये जगहें न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं, बल्कि यहां के पहाड़, झरने और हरियाली पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। अगर आप गर्मियों में ठंडक का आनंद लेना चाहते हैं तो दक्षिण भारत की इन जगहों की यात्रा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आइए इन खूबसूरत जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 मुन्नार केरल का मुन्नार एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने चाय बागानों के लिए मशहूर है। यहां की ठंडी हवा और हरियाली इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती है। मुन्नार समुद्र तल से लगभग 1,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। यहां आप चाय बागानों के बीच साइकिल चलाने का आनंद ले सकते हैं, झरनों का मजा ले सकते हैं और स्थानीय बाजारों से हस्तशिल्प खरीद सकते हैं।

#2 कुन्नूर तमिलनाडु में स्थित कुन्नूर एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी सुंदरता से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह ऊटी के करीब होने के कारण पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। कुन्नूर में आप टाइगर हिल, डॉगी हिल और पॉइंट लॉज हिल जैसी जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहां के चाय बागानों की सैर भी बहुत रोमांचक है। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, जिससे यह एक आदर्श पर्यटन स्थल बनता है।

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#3 वायनाड वायनाड केरल राज्य का एक जिला है, जो अपने घने जंगलों, झरनों और पहाड़ियों के लिए मशहूर है। यहां की ठंडी हवा और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। वायनाड में आप वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, सोबरा जलप्रपात और पायिल जलप्रपात जैसी जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहां तस्वीरें खिंचवाना भी बढ़िया अनुभव हो सकता है। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है और नजारे आखों में बस जाते हैं।

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