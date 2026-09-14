फिसलन वाले जूते पहनने से हो रही है परेशानी? इन 5 हैक्स को अपनाएं
क्या है खबर?
फिसलन वाले जूते पहनने से चलने में काफी दिक्कत होती है, खासकर अगर आप रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाते हैं तो फिसलन वाले जूते पहनने से आपको कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ आसान और असरदार उपाय अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जूतों में पकड़ बढ़ा सकते हैं।
#1
रबर बैंड का करें उपयोग
रबर बैंड का उपयोग करके आप अपने जूतों की पकड़ बढ़ा सकते हैं।
इसके लिए आपको बस एक मोटा रबर बैंड लेना है और उसे अपने जूते की तलवे पर अच्छे से बांधना है। इससे आपके जूते फिसलेंगे नहीं और आप आराम से चल सकेंगे।
यह तरीका खासकर फ्लैट जूतों के लिए बहुत अच्छा है। इससे न केवल आपकी चलने की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि आप अपने जूतों को लंबे समय तक सही स्थिति में रख सकेंगे।
#2
टेप से बनाएं समाधान
टेप एक ऐसा सामान है, जिसका उपयोग आप अपने जूतों की पकड़ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।
इसके लिए आपको बस अपने जूते के तलवे पर टेप की एक पतली परत चिपकानी होगी। इससे आपके जूते फिसलेंगे नहीं और आप आराम से चल सकेंगे।
यह तरीका खासकर बारिश या गीली जगहों पर चलने के लिए बहुत अच्छा है। इससे न केवल आपकी चलने की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि आप अपने जूतों को लंबे समय तक सही स्थिति में रख सकेंगे।
#3
नमक का करें उपयोग
नमक का उपयोग करके भी आप अपने जूतों की पकड़ बढ़ा सकते हैं।
इसके लिए आपको बस थोड़ा सा नमक पानी में घोलकर अपने जूतों के तलवे पर लगाना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। इससे नमक आपके जूतों के रबर को मजबूती देगा और फिसलन कम करेगा।
यह तरीका खासकर बारिश या गीली जगहों पर चलने वाले जूतों के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके जूते लंबे समय तक सही स्थिति में रहेंगे।
#4
अखबार आएगा काम
अखबार एक ऐसा सामान है, जिसका उपयोग आप अपने जूतों की पकड़ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने जूतों के अंदर अखबार की एक पतली परत डालनी होगी और कुछ घंटे के लिए छोड़ देना होगा।
इससे अखबार आपके जूतों के रबर को मजबूती देगा और फिसलन कम करेगा। यह तरीका खासकर बारिश या गीली जगहों पर चलने वाले जूतों के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके जूते लंबे समय तक सही स्थिति में रहेंगे।
#5
मोम का करें उपयोग
मोम का उपयोग करके भी आप अपने जूतों की पकड़ बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने जूतों के तलवे पर मोम की एक पतली परत रगड़नी होगी और कुछ देर के लिए छोड़ देना होगा।
इससे मोम आपके जूतों के रबर को मजबूती देगा और फिसलन कम करेगा।
यह तरीका खासकर बारिश या गीली जगहों पर चलने वाले जूतों के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके जूते लंबे समय तक सही स्थिति में रहेंगे।