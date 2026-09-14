फिसलन वाले जूते पहनने से हो रही है परेशानी? इन 5 हैक्स को अपनाएं

टेप एक ऐसा सामान है, जिसका उपयोग आप अपने जूतों की पकड़ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।

इसके लिए आपको बस अपने जूते के तलवे पर टेप की एक पतली परत चिपकानी होगी। इससे आपके जूते फिसलेंगे नहीं और आप आराम से चल सकेंगे।

यह तरीका खासकर बारिश या गीली जगहों पर चलने के लिए बहुत अच्छा है। इससे न केवल आपकी चलने की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि आप अपने जूतों को लंबे समय तक सही स्थिति में रख सकेंगे।