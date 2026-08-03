लाल आंखों से ऐसे पाएं राहत

लंबे समय तक लैपटॉप के सामने बैठने से आंखें लाल हो गई हैं? ऐसे पाएं राहत

लेखन अंजली 11:52 am Aug 03, 202611:52 am

क्या है खबर?

आजकल ऑफिस में काम के दौरान घंटों तक लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। इससे आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है और कई बार आंखें लाल हो जाती हैं। यह समस्या खासकर तब होती है जब आप देर रात तक काम करते हैं। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिनसे आपकी आंखों को आराम मिलेगा।