लंबे समय तक लैपटॉप के सामने बैठने से आंखें लाल हो गई हैं? ऐसे पाएं राहत
क्या है खबर?
आजकल ऑफिस में काम के दौरान घंटों तक लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। इससे आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है और कई बार आंखें लाल हो जाती हैं। यह समस्या खासकर तब होती है जब आप देर रात तक काम करते हैं। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिनसे आपकी आंखों को आराम मिलेगा।
#1
ठंडे पानी से आंखों को धोएं
लाल आंखों की समस्या से राहत पाने के लिए ठंडे पानी से आंखों को धोना एक सरल और असरदार तरीका है। ठंडा पानी आंखों को ठंडक देता है और जलन को कम करता है।
इसके लिए पहले हाथों को अच्छे से धो लें, फिर ठंडे पानी से आंखों को धोएं। इससे आपकी आंखें तरोताजा महसूस करेंगी और लालिमा भी कम होगी।
यह तरीका न केवल आरामदायक है, बल्कि इसे घर पर आसानी से अपनाया जा सकता है।
#2
खीरे के टुकड़े का करें इस्तेमाल
खीरे के टुकड़े आंखों के लिए एक प्राकृतिक ठंडा प्रभाव प्रदान करते हैं, जो लालिमा को कम करने में मदद करता है।
इसके लिए दो मोटे खीरे के टुकड़ों को कुछ मिनट ठंडा कर लें, फिर इन्हें अपनी बंद आंखों पर रखें और 10-15 मिनट तक आराम करें। इससे आपकी आंखें ताजगी महसूस करेंगी और लालिमा भी कम होगी।
यह एक सरल और असरदार घरेलू उपाय है, जिसे आप आसानी से आजमा सकते हैं।
#3
गुलाब जल का करें प्रयोग
गुलाब जल एक प्राकृतिक तरल है, जो आंखों की सूजन और जलन को कम करने में मदद करता है।
इसके लिए रुई के टुकड़े पर थोड़ा-सा गुलाब जल लें और इसे अपनी बंद आंखों पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे आपकी आंखें ताजगी महसूस करेंगी और लालिमा भी कम होगी।
गुलाब जल की खुशबू भी आपको सुकून देगी और यह एक सरल और असरदार घरेलू उपाय है।
#4
ठंडे चम्मच का करें इस्तेमाल
ठंडे चम्मच का उपयोग भी आंखों की सूजन और थकान दूर करने के लिए किया जा सकता है।
इसके लिए पहले दो चम्मच को कुछ मिनट ठंडा कर लें, फिर इन्हें अपनी बंद आंखों पर रखें और 10-15 मिनट तक आराम करें। इससे आपकी आंखें तरोताजा महसूस करेंगी और लालिमा भी कम होगी।
यह एक सरल और असरदार घरेलू उपाय है, जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं।
#5
ठंडे दूध का करें इस्तेमाल
ठंडे दूध का उपयोग भी आंखों की थकान दूर करने के लिए किया जा सकता है।
इसके लिए रुई के टुकड़े पर थोड़ा-सा ठंडा दूध लें और इसे अपनी बंद आंखों पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे आपकी आंखें तरोताजा महसूस करेंगी और लालिमा भी कम होगी।
दूध की ठंडक और पोषक तत्व आंखों को आराम देते हैं और यह एक सरल और असरदार घरेलू उपाय है।