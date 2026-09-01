जिंदगी का मजा न लेने से जुड़े संकेत

क्या आप जिंदगी का मजा लेना भूल गए हैं? इन 5 संकेतों से जानिए

लेखन अंजली 11:39 am Sep 01, 202611:39 am

क्या है खबर?

अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों और कामों में इस कदर उलझ जाते हैं कि जिंदगी का असली मजा भूल जाते हैं। काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और समाज की अपेक्षाएं हमें इतना व्यस्त कर देती हैं कि हम अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे संकेत बताएंगे, जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि कब आप जिंदगी का असली मजा खो रहे हैं और इसे फिर से कैसे पा सकते हैं।