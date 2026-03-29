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क्या आपने कभी पी है चावल की कांजी? जानिए इसे बनाने का तरीका
चावल की कांजी की रेसिपी

क्या आपने कभी पी है चावल की कांजी? जानिए इसे बनाने का तरीका

लेखन सयाली
Mar 29, 2026
06:35 pm
क्या है खबर?

चावल की कांजी एक स्वादिष्ट और सेहतमंद पेय है, जिसे खासतौर पर गर्मियों में बनाया जाता है। यह न केवल पेट को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को ताजगी भी देते हैं। इस लेख में हम आपको चावल का कांजी बनाने की रेसिपी और इसके फायदे के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस व्यंजन को बनाने के लिए सरल तरीकों का पालन करें और अपने परिवार को दें एक नया स्वाद।

सामग्री

चावल की कांजी बनाने के लिए सामग्री

चावल की कांजी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए होगी, वो सभी रसोई में आसानी से मिल जाएगी। चावल की कांजी बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी, जिसमें एक कप चावल, चार कप पानी, नमक (स्वादानुसार), काला नमक (स्वादानुसार), नींबू का रस (स्वादानुसार) और बर्फ के टुकड़े (परोसते समय) शामिल होती हैं। इन सभी चीजों को इकट्ठा करके आप आसानी से घर पर चावल की कांजी बना सकते हैं।

#1

चावल को भिगोना

सबसे पहले चावल को साफ पानी से धोकर 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इससे चावल नरम हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बढ़ जाएगा। भिगोने के बाद चावल को छानकर अलग रख दें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। ध्यान रखें कि चावल को अधिक समय तक न भिगोएं, क्योंकि इससे वे टूट सकते हैं और उनका आकार बिगड़ सकता है। सही समय पर चावल को भिगोकर उनका उपयोग करें।

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#2

चावल को पकाना

अब एक बर्तन में 4 कप पानी उबालें और उसमें भिगोए हुए चावल डालें। चावल को मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक वे पूरी तरह से नरम न हो जाएं। इसके लिए लगभग 10-15 मिनट का समय लग सकता है। बीच-बीच में चावल को हल्का-हल्का चलाते रहें, ताकि वे एकसमान पकें और नीचे से जलें नहीं। जब चावल पूरी तरह से पक जाएं तो गैस बंद कर दें और उन्हें ठंडा होने दें।

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#3

कांजी में मिलाएं नमक और नींबू का रस

जब चावल ठंडे हो जाएं तो उनमें स्वादानुसार नमक, काला नमक और नींबू का रस मिलाएं। इन चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद आपकी चावल की कांजी तैयार हो जाएगी। इसे परोसने से पहले कुछ देर फ्रिज में रखें, ताकि यह ठंडी हो जाए। ठंडी चावल की कांजी पीने से पेट को ठंडक मिलती है और शरीर ताजगी महसूस करता है। यह विशेष रूप से गर्मियों में बहुत ही लोकप्रिय पेय है।

#4

बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें

अब तैयार कांजी को गिलास या कटोरे में डालकर इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालें और इसका आनंद लें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें शामिल चीजें शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ ऊर्जा भी प्रदान करती हैं। खासकर गर्मियों के दौरान यह पेय पीने से शरीर तरोताजा रहता है और थकान दूर होती है। इस प्रकार सरल तरीकों का पालन करके आप घर पर ही चावल की कांजी बना सकते हैं।

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