आपको मूंगफली से एलर्जी है और गलती से खा ली है? तुरंत करें ये 5 काम

पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है, जिससे विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। इससे एलर्जी के प्रभाव कम होते हैं और त्वचा की समस्याएं भी दूर होती हैं।

पानी पीने से पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है और आपको ताजगी महसूस होती है। इसके अलावा पानी पीने से मूत्रवर्धक प्रभाव मिलता है, जिससे मूत्रनली संक्रमण का खतरा कम होता है।

यह करने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं, ताकि आपको कोई खतरा न हो।