आपके पास कई टूटे हुए क्रेयॉन हैं? इन तरीकों से उनका करें दोबारा इस्तेमाल
क्या है खबर?
बच्चों के साथ कला और शिल्प करना न केवल मजेदार है, बल्कि यह रचनात्मकता को बढ़ावा देने और बंधन मजबूत करने का एक शानदार तरीका भी है। हालांकि, समय के साथ हमारे पास कई टूटे हुए क्रेयॉन इकट्ठा हो जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप टूटे हुए क्रेयॉन का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं।
#1
तैयार करें नए रंग
टूटे हुए क्रेयॉन को छोटे टुकड़ों में काटें और उन्हें एक साथ पिघलाकर नए रंग बना सकते हैं। इसके लिए पहले रंगों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें, फिर इन्हें एक छोटे बर्तन में रखें और धीमी आंच पर पिघलाएं।
जब मिश्रण पूरी तरह से पिघल जाए तो इसे सांचे में डालकर ठंडा होने दें। इससे आपको नए और खूबसूरत रंग मिलेंगे, जिन्हें आप नए कलात्मक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
रंगों से बनाए अलग-अलग आकार
टूटे हुए क्रेयॉन से अलग-अलग आकार बनाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए पहले रंगों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें, फिर इन्हें सांचे में डालकर ठंडा होने दें।
जब मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे सांचे से निकालें और अलग-अलग आकार दें। इससे आपको अनोखे और खूबसूरत डिजाइन मिलेंगे, जिन्हें आप विभिन्न कला प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह तरीका बच्चों के लिए भी बहुत मजेदार हो सकता है।
#3
मोमबत्ती बनाने के लिए करें इस्तेमाल
टूटे हुए क्रेयॉन का इस्तेमाल करके आप खूबसूरत मोमबत्तियां भी बना सकते हैं। इसके लिए पहले मोमबत्ती का मोम लें और उसे पिघलाकर एक बर्तन में डालें, फिर उसमें कटे हुए टूटे हुए रंग डालें।
जब मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे मोमबत्ती के आकार में ढाल लें। इससे आपको रंगीन और खुशबूदार मोमबत्तियां मिलेंगी, जिन्हें आप अपने घर की सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
बना लें कला के अलग-अलग सामान
टूटे हुए क्रेयॉन का इस्तेमाल करके आप कई तरह के कला-संबंधी सामान बना सकते हैं, जैसे कि फ्रेम और पेंटिंग आदि।
इसके लिए पहले लकड़ी या कैनवास लें और उस पर हल्का-सा गोंद लगाएं। अब टूटे हुए रंगों को ऊपर से डालें।
इससे आपको एक अनोखा डिजाइन मिलेगा। जब मिश्रण सूख जाए तो इसे अपने घर की सजावट के लिए इस्तेमाल करें।
यह तरीका बच्चों के लिए भी बहुत मजेदार हो सकता है।