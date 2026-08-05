आपके पास कई टूटे हुए क्रेयॉन हैं? इन तरीकों से उनका करें दोबारा इस्तेमाल

टूटे हुए क्रेयॉन से अलग-अलग आकार बनाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए पहले रंगों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें, फिर इन्हें सांचे में डालकर ठंडा होने दें।

जब मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे सांचे से निकालें और अलग-अलग आकार दें। इससे आपको अनोखे और खूबसूरत डिजाइन मिलेंगे, जिन्हें आप विभिन्न कला प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह तरीका बच्चों के लिए भी बहुत मजेदार हो सकता है।