क्या आपका योगा मैट बैक्टीरिया का अड्डा बन गया है? साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
योगा मैट एक ऐसा साधन है, जो रोजमर्रा के उपयोग में लाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे सही तरीके से साफ न किया जाए तो यह बैक्टीरिया का अड्डा बन सकता है। हमारे हाथों, पैरों और शरीर से निकलने वाले पसीने और गंदगी के कारण यह समस्या होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने योगा मैट को आसानी से साफ कर सकते हैं।
#1
गर्म पानी और हल्का साबुन मिलाकर धोएं
योगा मैट को साफ करने का सबसे सरल तरीका है कि आप इसे गर्म पानी और हल्के साबुन के घोल से धो सकते हैं।
इसके लिए एक बाल्टी में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा हल्का साबुन मिलाएं। अब इस घोल में एक साफ कपड़े या स्पंज की मदद से पूरे मैट को साफ करें।
इससे मैट पर जमी गंदगी और धूल हट जाएगी। ध्यान रखें कि मैट को बहुत जोर से न रगड़ें, इससे वह खराब हो सकता है।
#2
सिरका या नींबू का रस भी कर सकता है मदद
अगर आपके योगा मैट पर किसी प्रकार का दाग लग गया है तो उसे हटाने के लिए आप सिरका या नींबू के रस का उपयोग कर सकते हैं।
इसके लिए एक कपड़े पर सिरका या नींबू का रस लगाकर दाग वाले हिस्से पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और मैट की खुशबू भी ताजा हो जाएगी।
यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि आपके योगा मैट को नया जैसा दिखाने में भी मदद करेगा।
#3
धूप में सुखाएं
साफ करने के बाद अपने योगा मैट को धूप में सुखाना बहुत जरूरी है क्योंकि धूप में मौजूद किरणें बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं।
इसके लिए अपने योगा मैट को किसी साफ जगह पर फैला दें और उसे कुछ घंटों के लिए धूप में छोड़ दें। इससे न केवल आपका योगा मैट पूरी तरह से सूख जाएगा बल्कि उसमें से आने वाली गंध भी दूर हो जाएगी और वह पूरी तरह से ताजा महसूस होगा।
#4
नियमित सफाई करें
योगा मैट की नियमित सफाई करना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि हर सप्ताह या 10 दिन में एक बार अपने योगा मैट को साफ करें ताकि उस पर गंदगी न जमे और वह लंबे समय तक चले।
इस तरह आप आसानी से अपने योगा मैट को साफ-सुथरा रख सकते हैं और बैक्टीरिया से सुरक्षित रख सकते हैं।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने योगा मैट को बैक्टीरिया मुक्त रख सकते हैं।