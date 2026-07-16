क्या आपका योगा मैट बैक्टीरिया का अड्डा बन गया है? साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके

योगा मैट को साफ करने का सबसे सरल तरीका है कि आप इसे गर्म पानी और हल्के साबुन के घोल से धो सकते हैं।

इसके लिए एक बाल्टी में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा हल्का साबुन मिलाएं। अब इस घोल में एक साफ कपड़े या स्पंज की मदद से पूरे मैट को साफ करें।

इससे मैट पर जमी गंदगी और धूल हट जाएगी। ध्यान रखें कि मैट को बहुत जोर से न रगड़ें, इससे वह खराब हो सकता है।