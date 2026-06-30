ज्यादा सूरज के संपर्क में रहते हैं तो लगाएं ये फेस पैक

सूरज के संपर्क में ज्यादा रहने से त्वचा हो गई काली? इन फेस पैक को लगाएं

लेखन अंजली 10:25 am Jun 30, 202610:25 am

क्या है खबर?

सूरज की गर्मी और यूवी किरणें त्वचा के लिए काफी नुकसानदायक होती हैं। अगर आप सूरज के संपर्क में ज्यादा रहती हैं तो इससे आपका चेहरा काला पड़ सकता है। इसके अलावा सूरज के संपर्क में ज्यादा रहने से त्वचा पर झुर्रियां और उम्र से पहले बढ़ने के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस पैक की विधि बताते हैं, जो त्वचा के कालेपन को दूर करने में मदद कर सकते हैं।