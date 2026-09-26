क्या आपकी दोस्ती भावनात्मक रूप से थका देने वाली हो गई है? जानिए 5 संकेत
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दोस्ती एक खास रिश्ता है, जो हमारे जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाता है। हालांकि, कभी-कभी यह रिश्ता भी थका देने वाला हो सकता है। अगर आपको लगने लगे कि आपकी दोस्ती आपको भावनात्मक रूप से थका रही है तो यह एक जरूरी संकेत हो सकता है कि कुछ बदलाव जरूरी हैं। आइए आज हम आपको 5 संकेतों के बारे में बताते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आपकी दोस्ती अब थका देने वाली हो गई है।
#1
बातचीत में असंतुलन महसूस होना
अगर आप हमेशा एकतरफा बातचीत कर रहे हैं या आपकी दोस्ती में संतुलन बिगड़ गया है तो यह एक जरूरी संकेत हो सकता है, जैसे कि अगर आप हमेशा अपने दोस्त की समस्याओं को सुनते रहते हैं और वह कभी आपकी नहीं सुनता तो यह दर्शाता है कि आपकी दोस्ती अब थका देने वाली हो गई है।
इस स्थिति में आपको खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए और अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए।
#2
भावनाओं का भार महसूस होना
अगर आपको लगता है कि आपकी दोस्ती में बहुत ज्यादा भावनात्मक दबाव हो रहा है तो यह भी एक जरूरी संकेत हो सकता है, जैसे कि अगर आप हमेशा अपने दोस्त के साथ अपनी समस्याएं साझा करते रहते हैं और उसकी मदद करते रहते हैं।
हालांकि, वह कभी आपकी मदद नहीं करता या आपकी समस्याओं को नजरअंदाज कर देता है तो यह दर्शाता है कि आपकी दोस्ती अब थका देने वाली हो गई है।
#3
समय का सही उपयोग न होना
अगर आप अपनी दोस्ती में समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो यह भी एक जरूरी संकेत हो सकता है, जैसे कि अगर आप अपने दोस्त के साथ समय बिताने की कोशिश करते रहते हैं।
हालांकि, वह हमेशा किसी न किसी बहाने से आपको नजरअंदाज कर देता है या आपका समय नहीं देता तो यह दर्शाता है कि आपकी दोस्ती अब थका देने वाली हो गई है।
#4
लगातार शिकायतें करना
अगर आपकी दोस्ती में लगातार शिकायतें करना शुरू हो गया है तो यह भी एक जरूरी संकेत हो सकता है।
जैसे कि अगर आप हमेशा अपने दोस्त से उसकी आदतों या व्यवहारों पर शिकायत करते रहते हैं और वह कभी भी आपकी शिकायतों को नजरअंदाज करता रहता है या उन पर ध्यान नहीं देता तो यह दर्शाता है कि आपकी दोस्ती अब थका देने वाली हो गई है।
#5
खुद की देखभाल न कर पाना
अगर आप हमेशा अपने दोस्त की जरूरतों को पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यह भी एक जरूरी संकेत हो सकता है, जैसे कि अगर आप हमेशा अपने दोस्त के साथ समय बिताने की कोशिश करते रहते हैं।
उसकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते या अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं तो यह दर्शाता है कि आपकी दोस्ती अब थका देने वाली हो गई है।