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देर तक AC वाले कमरे में रहने से त्वचा होती है बेजान, पड़ता है ये असर
AC में रहने के त्वचा पर प्रभाव

देर तक AC वाले कमरे में रहने से त्वचा होती है बेजान, पड़ता है ये असर

लेखन सयाली
Apr 28, 2026
10:38 am
क्या है खबर?

गर्मियों में AC का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि इससे कमरे का तापमान कम रहता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि AC का ज्यादा इस्तेमाल आपकी त्वचा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? जी हां, AC की ठंडी हवा से त्वचा सूख सकती है और उसमें खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि AC के ज्यादा इस्तेमाल से त्वचा को क्या-क्या नुकसान हो सकता है, ताकि आप त्वचा की देखभाल ठीक तरह से कर सकें।

#1

त्वचा का सूखना

AC की ठंडी हवा से सबसे बड़ा असर आपकी त्वचा पर पड़ता है। जब आप लंबे समय तक AC वाले कमरे में रहते हैं तो आपकी त्वचा की नमी कम हो जाती है, जिससे वह सूख जाती है। सूखी त्वचा में खुजली, लालिमा और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा सूखी त्वचा पर झुर्रियां भी जल्दी पड़ सकती हैं। इसलिए, AC में रहने के बाद अपनी त्वचा को नम बनाए रखना जरूरी है।

#2

मुंहासे होना

AC का ज्यादा इस्तेमाल करने से मुंहासे होने की संभावना भी बढ़ जाती है। AC की ठंडी हवा से पसीना सूख जाता है, जिससे रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और मुंहासे होने लगते हैं। इसके अलावा AC वाले कमरे में रहने से पसीने में मौजूद बैक्टीरिया भी त्वचा पर असर डाल सकते हैं। इसलिए, AC में रहने के बाद अपनी त्वचा को अच्छे से साफ करना जरूरी है, ताकि रोमछिद्र खुलें और मुंहासे न हों।

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#3

एलर्जी का खतरा

अगर आप AC में ज्यादा देर तक रहते हैं तो आपको एलर्जी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। एसी में धूल, गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो आपकी त्वचा पर एलर्जी पैदा कर सकते हैं। इससे खुजली, लालिमा और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा AC में मौजूद बैक्टीरिया आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए, AC के फिल्टर साफ करना जरूरी है, ताकि बैक्टीरिया खत्म हो सकें।

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#4

उम्र से पहले झलकता है बुढ़ापा

AC का ज्यादा इस्तेमाल करने से उम्र से पहले बढ़ती उम्र के लक्षण भी दिख सकते हैं। AC की ठंडी हवा से त्वचा की नमी कम हो जाती है, जिससे वह रूखी और बेजान दिखती है। इसके अलावा AC में रहने से त्वचा पर झुर्रियां भी जल्दी पड़ सकती हैं। इसलिए, AC के ज्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए, ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ रहे और समय से पहले बुढ़ापा झलकने की संभावना न रहे।

#5

खुजली होना

AC के ज्यादा इस्तेमाल से खुजली होना एक आम समस्या है, जो बहुत ही असहज होती है। AC की ठंडी हवा से पसीना सूख जाता है, जिससे रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और खुजली होने लगती है। इसके अलावा AC में मौजूद बैक्टीरिया भी आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए, AC के फिल्टर साफ करना जरूरी है, ताकि बैक्टीरिया खत्म हो सकें। इन बातों को जानकर आप अपनी त्वचा को AC के नुकसान से बचा सकते हैं।

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