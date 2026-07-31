हरियाली तीज: उपवास के दौरान इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई दिक्कत
क्या है खबर?
सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन हरियाली तीज मनाई जाती है। इस बार हरियाली तीज 15 अगस्त को है। यह त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-सौभाग्य के लिए देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं कि उपवास के दौरान क्या करना चाहिए।
#1
उपवास के लिए पहले से करें तैयारी
हरियाली तीज का उपवास करने से पहले अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना जरूरी है।
उदाहरण के लिए अगर आप 15 अगस्त को उपवास रखने वाली हैं तो 14 अगस्त की रात से ही तैयारियां शुरू कर दें।
इसके अलावा अगर आप 15 अगस्त को सुबह जल्दी उठकर उपवास शुरू करने वाली हैं तो 14 अगस्त की रात को ही सोने के लिए जल्दी बिस्तर पर चले जाएं। इससे आप सुबह जल्दी उठ पाएंगी।
#2
उपवास के लिए इन चीजों को रखें तैयार
हरियाली तीज के उपवास के लिए आप पहले से ही कुछ चीजें तैयार करके रख सकती हैं। उदाहरण के लिए आप पहले से ही फल और पानी से भरी बोतलें रख सकती हैं।
इसके अलावा आप अपने पूजा स्थान को भी पहले से ही साफ करके रख सकती हैं और वहां पर देवी पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित कर सकती हैं। उपवास के लिए सही तैयारी आपको मानसिक रूप से भी तैयार रखेगी।
#3
उपवास के दौरान पानी पीते रहें
हरियाली तीज का उपवास 24 घंटे का होता है और ऐसे में शरीर को पानी की कमी से बचाना बहुत जरूरी है। खासतौर से मानसून में जब पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए दिनभर में 8 से 10 गिलास पानी पिएं।
इसके अलावा नारियल पानी, तरबूज का रस या छाछ जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें। इससे आपका शरीर पानी की कमी से बचा रहेगा और आपको थकान या कमजोरी नहीं लगेगी।
#4
उपवास के दौरान इन खाद्य पदार्थों का करें सेवन
उपवास के दौरान फलों का सेवन करते रहें। आप चाहें तो फल सलाद भी बना सकती हैं।
इसके लिए सेब, नाशपाती, केला, पपीता, अनार आदि फल काटकर एकसाथ मिला लें। आप चाहें तो नारियल पानी में नींबू का रस और थोड़ा-सा शहद मिलाकर पी सकती हैं।
इसके अलावा छाछ में काला नमक मिलाकर पिएं। उपवास के दौरान फलों और पेय पदार्थों का सही चयन आपको स्वस्थ रखेगा।
#5
उपवास के दौरान इन बातों का रखें खास ध्यान
उपवास के दौरान इन बातों का खास ध्यान रखें।
उपवास के दौरान नमक का सेवन न करें और बासी फल न खाएं।
इसके अतिरिक्त उपवास के दौरान ज्यादा देर तक खड़े न रहें और उपवास के दौरान खुद को बहुत ज्यादा थकाएं नहीं।
वहीं अगर आप गर्भवती हैं तो उपवास न रखें और अगर आप किसी बीमारी से ठीक हो रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही उपवास रखने का विचार करें।