हरियाली तीज: उपवास के दौरान इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई दिक्कत

हरियाली तीज का उपवास 24 घंटे का होता है और ऐसे में शरीर को पानी की कमी से बचाना बहुत जरूरी है। खासतौर से मानसून में जब पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए दिनभर में 8 से 10 गिलास पानी पिएं।

इसके अलावा नारियल पानी, तरबूज का रस या छाछ जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें। इससे आपका शरीर पानी की कमी से बचा रहेगा और आपको थकान या कमजोरी नहीं लगेगी।