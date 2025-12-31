नया साल अपने साथ नई उम्मीदें लेकर लाता है और इसका जश्न मनाने के लिए परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों का साथ अलग ही सुकून देता है। हालांकि, अगर आप इस नए साल पर अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप शुभकामानाओं और शायरी के जरिए अपनों को नए साल की बधाई दे सकते हैं। आइए आज कुछ मजेदार और आकर्षक नए साल की शुभकामनाओं पर गौर फरमाते हैं।

परिवार परिवार के लिए शुभकामनाएं 1) नए साल की नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए कि आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए। ये दिन आपको इतनी खुशियां दे जाए की खुशी भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए। नए साल की हार्दिक बधाई! 2) ये नया साल जीवन में लाए खुशियां अपार। मां लक्ष्मी विराजे आपके द्वार, सभी कामना आपकी करें स्वीकार। नया साल आपके लिए मंगलमय हो! 3) नए साल का हर दिन आपके लिए खुशी और उत्साह से भरपूर हो।

दोस्त दोस्तों के लिए नए साल की शुभकामनाएं 1) दोस्ती होगी जहां, वहीं अपना नया साल। चेहरे पर हंसी और साथ में मस्तियां होंगी। मिलेंगे जब यारों से सब यार, तभी तो मनेगा नया साल! 2) हम आपके लिए भगवान प्रार्थना करते हैं कि नववर्ष आपके जीवन में सफलता और ढेर सारी खुशियां लाएं। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 3) यारों का संग हो तो नए साल का जश्न भी होगा दोगुना। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारों!

रिश्तेदार रिश्तेदारों के लिए नववर्ष की शुभकामनाएं 1) बीत गया जो साल भूल जाएं...इस नए साल को गले लगाएं, करते हैं हम दुआ रब से सर झुका के...इस साल के सारे सपने पूरे हो आपके। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं! 2) कुछ खट्टे, कुछ मीठे से हैं हमारे रिश्ते, लेकिन इसी के साथ स्वीकार कीजिए हमारी नए साल की शुभकामनाएं। 3) हम आपके लिए रब से दुआ करते हैं कि नया साल आपके जीवन में कामयाबी और खुशियां लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर 2026

