बच्चों के लिए खुद से बनाएं ये 5 खिलौने, आसान है तरीका

बच्चों के लिए खिलौने हमेशा से ही एक अहम हिस्सा रहे हैं। ये न केवल उनके खेलने का साधन होते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता और कल्पना को भी बढ़ावा देते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ खास और अनोखा बनाना चाहते हैं तो खुद से खिलौने बनाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खुद से बनाए जा सकने वाले खिलौनों के बारे में बताते हैं।

#1 लकड़ी के टुकड़ों से बने ब्लॉक्स लकड़ी के टुकड़ों से बने ब्लॉक्स बच्चों के लिए एक बेहतरीन खिलौना हो सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको बस कुछ साफ लकड़ी के टुकड़े चाहिए होंगे। आप इन्हें अपने मनचाहे आकार में काट सकते हैं और फिर उन पर रंग कर सकते हैं। ये ब्लॉक्स बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं और उनके हाथ-आंख के तालमेल को भी सुधारते हैं। इसके अलावा ये लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं और बच्चों के लिए सुरक्षित भी हैं।

#2 ऊन से बने खिलौने ऊन से बने खिलौने भी बहुत पसंद किए जाते हैं। आप विभिन्न रंगों के ऊन का उपयोग करके प्यारे-प्यारे जानवर बना सकते हैं जैसे भालू, खरगोश आदि। इन्हें बनाने के लिए आपको बस ऊन को सही तरीके से मोड़ना होता है और थोड़ी सी सिलाई करनी होती है। यह प्रक्रिया न केवल मजेदार होती है बल्कि बच्चों की हाथ की कुशलता को भी सुधारती है। इसके अलावा ये खिलौने बहुत ही मुलायम और सुरक्षित होते हैं।

Advertisement

#3 पुराने कपड़ों से बने खिलौने पुराने कपड़ों से बने खिलौने भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। आप पुराने कपड़ों का उपयोग करके नए खिलौने बना सकते हैं जैसे कि गुड़िया या गुड़िये के कपड़े आदि। इसके लिए आपको बस कपड़ों को काटकर सिलाई करनी होती है और थोड़ी-सी भराई करनी होती है। इसके अलावा यह तरीका पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि इससे पुराने कपड़ों का फिर से उपयोग होता है।

Advertisement

#4 रबर बैंड से बने खिलौने रबर बैंड से बने खिलौने भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको बस रबर बैंड्स चाहिए होते हैं, जिन्हें आप अलग-अलग आकार देकर विभिन्न डिजाइन बना सकते हैं। यह तरीका बहुत ही सरल है और इसमें ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। इन खिलौनों को बनाने में बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है और वे नए-नए डिजाइन सोचने पर मजबूर होते हैं। इसके अलावा ये खिलौने टिकाऊ भी होते हैं।