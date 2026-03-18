हाथों की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती है परेशानी

कई लोग अपने चेहरे की देखभाल के लिए तो कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन हाथों की देखभाल करते समय कई गलतियां कर बैठते हैं। हाथों की त्वचा चेहरे की तुलना में पतली होती है, इसलिए इनकी देखभाल पर खास ध्यान देना जरूरी है। आइए आज हम आपको हाथों की देखभाल से जुड़ी पांच गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए क्योंकि ये त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

#1 गर्म पानी से हाथ धोना गर्म पानी से हाथ धोने से रक्त की नलियां चौड़ी हो जाती हैं, जिससे हाथों में खून का प्रवाह बढ़ जाता है और इससे हाथों में सूजन आ सकती है। इसके अलावा गर्म पानी से हाथ धोने से त्वचा की नमी भी कम हो जाती है। अगर आप अपने हाथों को साफ करना चाहते हैं तो इसके लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और हाथों को धोने के बाद नमी देने वाली क्रीम जरूर लगाएं।

#2 मृत त्वचा को न हटाना हाथों की त्वचा पर जमी हुई मृत त्वचा से त्वचा रूखी और बेजान दिखने लगती है। इससे हाथों की रंगत भी खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें साफ करना जरूरी है। इसके लिए आप चीनी या नमक से बने स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे हाथों की गंदगी निकलने के साथ मृत त्वचा हटने लगती है। यह प्रक्रिया हाथों की त्वचा को निखारने में मदद करती है।

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#3 सनस्क्रीन का इस्तेमाल न करना हाथों पर सूरज से बचाने वाली क्रीम न लगाना भी एक बड़ी गलती है क्योंकि हाथों को भी सूरज की हानिकारक किरणों का सामना करना पड़ता है और इससे हाथों की रंगत खराब हो सकती है। इसलिए जब आप अपने चेहरे को सूरज से सुरक्षित रखने के लिए क्रीम लगाते हैं तो उसके बाद अपने हाथों पर भी क्रीम जरूर लगाएं। बेहतर होगा कि आप अपने हाथों पर एसपीएफ 30 या उससे अधिक वाली क्रीम लगाएं।

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#4 गंदे बर्तन धोना अगर आप रोजाना बर्तन धोते हैं तो हो सकता है कि आप इस बात से अनजान हों कि गंदे बर्तन धोते समय आपकी उंगलियों में कीटाणु चले जाते हैं। दरअसल, बर्तन धोते समय कीटाणु उंगलियों के बीच की जगह में फंस जाते हैं और जब आप अपने चेहरे को छूते हैं तो ये कीटाणु मुंह, नाक और आंखों में चले जाते हैं, जिससे आपको कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बर्तन धोते समय दस्ताने पहनें।