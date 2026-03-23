फिलीपींस में बहुत पसंद किया जाता है हलो-हलो, जानिए इस ठंडे डेजर्ट की रेसिपी

हलो-हलो एक ऐसा मीठा व्यंजन है, जो फिलीपींस में गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा खाया जाता है। यह एक परतदार बर्फीला व्यंजन है, जिसमें अलग-अलग प्रकार के फल, जेली और आइसक्रीम शामिल होती हैं। इस मिठाई का नाम 'हलो-हलो' इसलिए रखा गया है, क्योंकि इसमें कई चीजों को मिलाया जाता है। आइए आज हम आपको हलो-हलो बनाने के लिए जरूरी सामग्रियों और इसे बनाने की रेसिपी बताते हैं। यह व्यंजन आपको गर्मी से राहत दिला देगा।

सामग्रियां हलो-हलो के लिए जरूरी सामग्री हलो-हलो बनाने के लिए आपको एक कप लाल जेली, एक कप हरी जेली, एक कप नारियल का दूध, एक कप आम की आइसक्रीम, एक कप बारीक कटा हुआ आम, एक कप बारीक कटा पपीता, एक कप बारीक कटा अनानास और एक कप बारीक कटा तरबूज चाहिए होगा। इसी तरह एक कप बारीक नींबू की पत्तियां, एक कप बारीक चकोतरे के टुकड़े, एक कप बारीक कटी नारियल की जेली, नारियल की आइसक्रीम और बारीक कटा पके आम का गूदा चाहिए होगा।

#1 हलो-हलो बनाने का तरीका सबसे पहले एक गिलास में लाल जेली डालें, फिर इसमें हरी जेली डालें। इसके बाद इसमें नारियल का दूध डालें। अब गिलास में आम की आइसक्रीम और पके आम के टुकड़ों को डालें। इसके बाद इसमें पके पपीते के टुकड़े, अनानास के टुकड़े और तरबूज के टुकड़े डालें। अंत में गिलास में नींबू की पत्तियां, चकोतरे के टुकड़े और नारियल के टुकड़े डालें। आप चाहें तो इसमें अन्य आइसक्रीम भी शामिल कर सकते हैं।

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#2 हलो-हलो को सजाने का तरीका हलो-हलो को सजाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर आम की आइसक्रीम रखें, फिर इसके ऊपर नारियल की आइसक्रीम रखें और अंत में इसके ऊपर पके आम का गूदा रखें। आप चाहें तो हलो-हलो के ऊपर अपने मनपसंद सूखे मेवे भी डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हलो-हलो को परोसते समय इसमें कुछ बारीक नींबू की पत्तियां भी डाल सकते हैं। यह एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप अपनी पसंद से सजा सकते हैं।

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